Torcida organizada do São Paulo marca protesto após eliminação na Libertadores

Após a eliminação do São Paulo na Libertadores, uma das lideranças da Torcida Independente Tricolor, Henrique Gomes, mais conhecido como Baby, publicou neste sábado (27) uma nota nas redes sociais confirmando a realização de um protesto no Morumbis antes da partida contra o Ceará.

continua após a publicidade

O Tricolor enfrentará o Vozão na próxima segunda-feira (29), às 20h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A manifestação está marcada para as 18h, em frente ao portão principal do estádio.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo foi eliminado na Libertadores com mais de 54 mil torcedores no Morumbis. (Foto: Paulo Pinto/ São Paulo)

As críticas estão direcionadas principalmente aos dirigentes do São Paulo, em especial ao presidente Julio Casares. Na visão da torcida organizada, “os responsáveis pela vergonha de mais uma temporada perdida serão cobrados”.

O Tricolor foi eliminado pela LDU, do Equador, na última quinta-feira (25), ao perder por 1 a 0 no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na partida de ida, em Casa Blanca, a equipe já havia sido derrotada por 2 a 0.

continua após a publicidade

Após a eliminação, alguns jogadores se manifestaram sobre a expectativa criada em torno de uma possível virada, especialmente pela grande festa realizada pela torcida desde a chegada do ônibus ao estádio.

Vaiado após o apito final, Luciano admitiu que as críticas dos torcedores foram “justas”, sobretudo pelas chances de gol desperdiçadas.

— Justas (as vaias), porque a expectativa era enorme, nós também tínhamos. Eles lotaram o estádio, apoiaram e têm toda a razão em vaiar — declarou o atacante ainda no gramado.

continua após a publicidade

Campanha do São Paulo na Libertadores:

FASE DE GRUPOS:

02.04 - Talleres 0 x 1 São Paulo - Mario Alberto Kempes

10.04 - São Paulo 2 x 2 Alianza Lima - Morumbis

23.04 - Libertad 0 x 2 São Paulo - Tigo La Huerta

06.05 - Alianza Lima 0 x 2 São Paulo - Alejandro Villanueva

14.05 - São Paulo 1 x 1 Alianza Lima - Morumbis

27.05 - São Paulo 2 x 1 Talleres - Morumbis

OITAVAS DE FINAL:



12.08 - Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo - Atanasio Girardot

19.08 - São Paulo 1 (4 x 3 ) 1 Atlético Nacional - Morumbis

QUARTAS DE FINAL:

18.09 - LDU 2 X 0 São Paulo - Casa Blanca

25.09 - São Paulo 0 x 1 LDU - Morumbis

Confira a nota oficial:

Nota Oficial: Separando Leões de Hienas

O protesto está marcado.

Segunda-feira, a partir das 18h, portão principal do Morumbi.

Todos os responsáveis pela vergonha de mais uma temporada perdida serão cobrados.

Casares

Belmonte/Chapecó/Nelson

Rui Costa

Sanches (DM)

Pedro Campos (preparação física)

Não se trata de perder classificação. Se trata de como se perde, diante de quase 60 mil fanáticos pelo São Paulo.

Um ciclo que se repete. A torcida não salva toda competição.

O São Paulo FC não pertence aos cartolas que o lotearam. Muito menos aos vitalícios.

Importante: CONVOCAÇÃO

Jornalistas “são-paulinos” que tanto falam m*rda, venham protestar conosco.

Blogueiros “são-paulinos” que gostam de falar mal da organizada, bora protestar!

O B.O. é seu Casares, ou resolve ou renuncia!

Pelo direito ao VOTO nas eleições de presidente.

Pela transparência nas contas.

Por auditoria externa.

Pelo fim do Conselho Vitalício.

Pela modernização do CT Barra Funda

Pela demissão dos conselheiros incompetentes.

Traga o seu cartaz, faixa, a sua indignação escrita.