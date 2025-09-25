Lucas Moura comenta eliminação do São Paulo na Libertadores: ‘Éramos capazes, mas não deu’

Após a eliminação do São Paulo na Libertadores, Lucas Moura lamentou o resultado na segunda derrota seguida para a LDU, do Equador.

Na noite desta quinta-feira (25), o Tricolor foi derrotado por 1 a 0, no Morumbi, no jogo de volta das quartas de final da competição.

Lucas entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo, na vaga de Ferreira, e comentou sobre a expectativa do elenco em reverter o resultado da ida, quando a equipe perdeu por 2 a 0 fora de casa.

– A gente estava com uma expectativa gigante, com convicção e confiança de reverter a situação. Éramos capazes, mas não deu. Foi uma eliminação dolorida, queríamos muito, mas o futebol é assim: em jogos desse nível, quem falha menos sai com a vitória. No primeiro jogo falhamos duas vezes e eles marcaram, hoje foi uma. Não conseguimos encontrar os espaços e aproveitar as oportunidades que criamos. Agora é seguir, porque ainda tem o Brasileirão – afirmou.

O camisa 7 também comentou sobre a festa da torcida, que levou mais de 54 mil pessoas ao Morumbi e fez bonito desde a chegada do ônibus da equipe.

– Difícil, lamentamos muito. É muito duro perder assim. Queríamos corresponder à festa que eles fizeram. Quero dizer que vamos continuar lutando, temos um grupo de grandes jogadores, de caráter, que gostam de estar aqui, e precisamos do torcedor para seguir brigando no Brasileirão – completou.

O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (29), contra o Ceará, às 20h (de Brasília), no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

São Paulo é eliminado pela LDU na Libertadores com placar agregado de 3 a 0. (Foto: Alan Morici/AGIF)

Campanha do São Paulo na Libertadores:

FASE DE GRUPOS:

02.04 - Talleres 0 x 1 São Paulo - Mario Alberto Kempes

10.04 - São Paulo 2 x 2 Alianza Lima - Morumbis

23.04 - Libertad 0 x 2 São Paulo - Tigo La Huerta

06.05 - Alianza Lima 0 x 2 São Paulo - Alejandro Villanueva

14.05 - São Paulo 1 x 1 Alianza Lima - Morumbis

27.05 - São Paulo 2 x 1 Talleres - Morumbis

OITAVAS DE FINAL:



12.08 - Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo - Atanasio Girardot

19.08 - São Paulo 1 (4 x 3 ) 1 Atlético Nacional - Morumbis

QUARTAS DE FINAL:

18.09 - LDU 2 X 0 São Paulo - Casa Blanca

25.09 - São Paulo 0 x 1 LDU - Morumbis