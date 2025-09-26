São Paulo e Ceará duelam com vantagem dos mandantes na Série A
Times se enfrentam na próxima segunda-feira (29)
São Paulo e Ceará se enfrentam na próxima segunda-feira (29), no Morumbis, pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida terá início às 20h (de Brasília). Analisando o histórico do embate, o time paulista possui vantagem jogando em casa.
Já aconteceram 14 encontros com mando de campo tricolor: dez vitórias do São Paulo, uma do Ceará e três empates. O único triunfo alvinegro veio em 2015, por 2 a 1, pela ida das oitavas da Copa do Brasil - o São Paulo venceu por 3 a 0 na volta e avançou.
Considerando o retrospecto total, a vantagem segue com o São Paulo. São 16 resultados positivos do Tricolor, cinco do Ceará e dez empates em 31 jogos. O time paulista marcou 56 gols e o Vovô fez 30.
No 1º turno da Série A de 2025, em duelo na Arena Castelão, as equipes empataram por 1 a 1. Pedro Henrique abriu o placar para os donos da casa e Ryan Francisco igualou o marcador.
Momentos de São Paulo e Ceará no Brasileirão
O São Paulo, em seu último jogo no Brasileirão, visitou o Santos e perdeu por 1 a 0. O Tricolor ocupa a sétima posição no campeonato nacional, com 35 pontos.
➡️ Defesa do Ceará terá três reforços contra o São Paulo; veja
Neste meio de semana, o time de Hernán Crespo perdeu para a LDU-EQU por 1 a 0. Com o 3 a 0 no agregado, a equipe caiu nas quartas da Copa Libertadores.
O Ceará, que vem de empate por 1 a 1 com o Bahia em casa, está em 12º lugar na Série A. O clube treinado por Léo Condé soma 28 pontos.
