São Paulo e Ceará se enfrentam na próxima segunda-feira (29), no Morumbis, pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida terá início às 20h (de Brasília). Analisando o histórico do embate, o time paulista possui vantagem jogando em casa.

Já aconteceram 14 encontros com mando de campo tricolor: dez vitórias do São Paulo, uma do Ceará e três empates. O único triunfo alvinegro veio em 2015, por 2 a 1, pela ida das oitavas da Copa do Brasil - o São Paulo venceu por 3 a 0 na volta e avançou.

Considerando o retrospecto total, a vantagem segue com o São Paulo. São 16 resultados positivos do Tricolor, cinco do Ceará e dez empates em 31 jogos. O time paulista marcou 56 gols e o Vovô fez 30.

Partida entre São Paulo e Ceará, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana de 2022 (Foto: Alex Silva/Lancepress!)

No 1º turno da Série A de 2025, em duelo na Arena Castelão, as equipes empataram por 1 a 1. Pedro Henrique abriu o placar para os donos da casa e Ryan Francisco igualou o marcador.

Momentos de São Paulo e Ceará no Brasileirão

O São Paulo, em seu último jogo no Brasileirão, visitou o Santos e perdeu por 1 a 0. O Tricolor ocupa a sétima posição no campeonato nacional, com 35 pontos.

Neste meio de semana, o time de Hernán Crespo perdeu para a LDU-EQU por 1 a 0. Com o 3 a 0 no agregado, a equipe caiu nas quartas da Copa Libertadores.

O Ceará, que vem de empate por 1 a 1 com o Bahia em casa, está em 12º lugar na Série A. O clube treinado por Léo Condé soma 28 pontos.