São Paulo vive drama no departamento médico; veja situações e prazos

O São Paulo vive um problema complicado no departamento médico. O Tricolor conta com diversos nomes importantes em tratamento e com prazos longos de recuperação. Em algumas posições, como ataque e meio de campo, a situação da equipe é ainda mais complicada. O Lance! explica caso a caso e comenta os possíveis prazos de retorno.

Eliminado da Copa Libertadores, o São Paulo atuou com desfalques importantes nos mata-matas. Agora tem apenas o Campeonato Brasileiro pela frente. Na 25ª rodada, a meta é permanecer, no mínimo, entre os seis primeiros colocados da tabela.

Calleri (cirurgia no joelho esquerdo)

Calleri passou por cirurgia no joelho esquerdo, para correção de uma ruptura no ligamento cruzado anterior, em abril. O prazo de recuperação de problemas assim giram em torno dos oito meses. Pelas contas, em dezembro. O Lance! apurou que o camisa 9 está focado na sua recuperação e ansioso pelo retorno, mas este protocolo deve ser seguido.

Ryan (cirurgia no joelho esquerdo)

Ryan Francisco sofreu a mesma lesão que Calleri. A Cria de Cotia operou em julho de 2025. Ou seja, seu processo de recuperação deve seguir a mesma linha e no mesmo período de tempo. O São Paulo pretende renovar contrato com o atleta até 2029, algo que já estava acordado desde antes da lesão.

André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito)

André Silva sofreu uma lesão ligamentar em agosto. O Lance! apurou que havia uma dúvida se André passaria por cirurgia ou não, mas foi escolhido o tratamento convencional. Porém, ao questionar prazos, a reportagem foi informada que "deve demorar".

Luan (lesão no adutor direito)

Luan se machucou no dia 21 de setembro, no clássico contra o Santos na Vila Belmiro. O jogador sofreu uma lesão no adutor da coxa. Por ser uma lesão muscular, o prazo de recuperação de Luan deve ter cerca de quatro semanas.

Ferraresi (lesão no adutor esquerdo)

A lesão do venezuelano segue na mesma linha que a lesão sofrida por Luan. Desta forma, a recuperação deve seguir uma linha parecida. Pensando no jogo de segunda (29), o atleta não deve estar presente.

Oscar (recondicionamento físico após fraturas em três vértebras lombares)

Hernán Crespo deu uma declaração polêmica durante coletiva de imprensa sobre a situação de Oscar no São Paulo. De acordo com o treinador, o atleta não tinha treinado durante a semana e ainda não teria condições de jogo. Nas suas palavras, disse que "por milagre, só retorna na Data Fifa".

A fala de Crespo abriu uma discussão. Nos comunicados oficiais, o São Paulo informou durante a semana que o jogador esteve presente nas atividades do elenco, sem complicações. Porém, ao falar que Oscar não treinou, o técnico se referiu a trabalhos coletivos, o que de fato, não contou com a participação do meia. Desta forma, deve retornar em outubro.

Cédric (recondicionamento físico após virose)

Cédric perdeu dois jogos por conta de uma virose. No último, ficou fora por conta de recondicionamento físico. Como não se trata de um problema físico, deve ser o jogador que voltará mais rápido.