Luciano abre o jogo sobre vaias após eliminação do São Paulo: ‘Justas’

O São Paulo foi derrotado novamente pela LDU nas quartas de final da Libertadores. Nesta quinta-feira (25), o Tricolor perdeu por 1 a 0, no Morumbi, diante de mais de 54 mil torcedores.

O atacante Luciano foi titular do time de Hernán Crespo e foi vaiado após o apito final, devido às boas chances de gol desperdiçadas.

Aos 20 minutos, Luciano perdeu uma oportunidade clara na pequena área, com o goleiro da LDU já caído no chão.

– Tem que lamentar sim. Na hora em que finalizei no primeiro tempo, a bola quicou, estava ruim ali na área, ela quicou e perdi o gol. Deus quis assim, agora é ver o que temos para o resto da temporada – disse Luciano.

Ele também comentou sobre as vaias da torcida após a eliminação. Agora, a LDU vai enfrentar o Palmeiras nas semifinais da competição.

– Justas (as vaias), porque a expectativa era enorme, nós também tínhamos. Eles lotaram o estádio, apoiaram e têm toda a razão em vaiar – completou o atacante.

Luciano foi vaiado após a eliminação do São Paulo na Libertadores.

Fala, Rafael!

O goleiro do São Paulo, Rafael, também comentou sobre a eliminação do time e destacou a festa da torcida, que lotou o Morumbi e deu show desde a chegada da equipe ao estádio.

– Muito triste. Queríamos viver mais uma noite mágica, retribuir o carinho deles. Só tenho que pedir desculpas ao torcedor. Fizemos o nosso melhor, corremos, mas saímos tristes, pois pelo segundo ano seguido paramos nas quartas de final, sabendo que poderíamos ter ido mais longe na competição – disse o goleiro.

Rafael também falou sobre a pressão de ter que reverter o resultado do primeiro jogo, quando o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 no Estádio Casa Blanca.

– Nós sabíamos que precisávamos vencer e ficar atentos, pois eles jogariam por uma bola. Eles aproveitaram uma bola parada nossa, em que estávamos todos à frente. No fim, foram mais eficientes que nós. Uma pena, porque tínhamos tudo para fazer melhor, ser mais eficientes tanto na defesa quanto no ataque – completou.

O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (29), contra o Ceará, no Morumbi, às 20h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.