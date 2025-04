Torcida do São Paulo protesta contra Conmebol e faz recepção com fumaça e fogos

A torcida do São Paulo promoveu uma grande festa com fumaça e fogos de artifício antes do jogo contra o Alianza Lima, na noite desta quinta-feira (10), pela segunda rodada da Copa Libertadores. Mesmo após o veto da Conmebol quanto ao uso de sinalizadores, os torcedores organizaram uma recepção para o ônibus tricolor com protestos. O Lance! esteve presente e acompanhou de perto a mobilização.

O bloqueio do perímetro foi feito mais distante da entrada do estádio do que o habitual, mas a festa se estendeu até os portões. Cerca de três horas antes da partida, a torcida já havia se concentrado no local, com faixas, bateria e um show pirotécnico.

O auge da recepção aconteceu com a aproximação do ônibus do São Paulo. Os arredores do Morumbis foram tomados por fumaça vermelha, preta e branca. Fogos de artifício e sinalizadores foram utilizados durante os 11 minutos de festa, em um clima intenso e carregado de provocação.

— Isso aqui vai virar rotina. Se eles não conhecem o que é Libertadores, agora vão conhecer — disse um torcedor ao Lance!.

Protestos contra a Conmebol acompanharam a recepção da torcida do São Paulo

Haviam torcedores com faixas em tom de manifestação com frases como "Sinalizador é crime, racismo não". Nos últimos dias, o São Paulo pediu para que a torcida respeitasse o regulamento da Conmebol, que proíbe o uso dos artefatos - o que pode gerar multa e até mesmo perda do mando de campo.

(Foto: Izabella Giannola / Lance!)

Não só as faixas marcaram os protestos. Existiram também gritos de "Ei Conmebol, vai tomar no c...". A bola rola ás 21h30 (de Brasília).