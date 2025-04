São Paulo e Alianza Lima voltarão a se enfrentar na Copa Libertadores, reeditando um confronto com amplo domínio do Tricolor paulista. Até aqui, os dois clubes já se enfrentaram em quatro oportunidades pela competição continental, e o São Paulo venceu todos os jogos, mantendo um retrospecto impecável contra os peruanos. O Lance! relembra os confrontos entre São Paulo x Alianza Lima na Libertadores.

O primeiro duelo entre as equipes ocorreu na fase de grupos da Libertadores de 2004, e os encontros mais recentes aconteceram em 2007. Em todas as ocasiões, o São Paulo demonstrou superioridade, tanto jogando no Morumbi quanto atuando fora de casa, em Lima.

Além dos números expressivos, os confrontos entre São Paulo e Alianza Lima ficaram marcados por boas atuações coletivas do time brasileiro, que sempre se impôs diante do adversário. A tradição são-paulina na Libertadores pesa, e o clube busca manter esse histórico positivo na edição de 2025.

Os próximos confrontos entre as equipes estão marcados para quinta-feira, 10 de abril, às 21h30, no Morumbi, e terça-feira, 6 de maio, às 19h00, em Lima. A expectativa é de que o São Paulo busque mais uma vez somar pontos importantes na fase de grupos do torneio.

Confrontos pela Libertadores entre São Paulo x Alianza Lima:

11/02/2004 – Alianza Lima 1x2 São Paulo – Estádio Alejandro Villanueva

07/04/2004 – São Paulo 3x1 Alianza Lima – Estádio do Morumbi

28/02/2007 – São Paulo 4x0 Alianza Lima – Estádio do Morumbi

18/04/2007 – Alianza Lima 0x1 São Paulo – Estádio Alejandro Villanueva

Retrospecto geral:

Total de jogos: 4 Vitórias do São Paulo: 4 (100%) Empates: 0 (0%) Vitórias do Alianza Lima: 0 (0%) Gols marcados pelo São Paulo: 10 Gols marcados pelo Alianza Lima: 2

Confrontos com mando do São Paulo:

Jogos disputados: 2

Vitórias do São Paulo: 2 (100%)

Confrontos com mando do Alianza Lima:

Jogos disputados: 2

Vitórias do São Paulo: 2 (100%)

Desempenho estatístico do São Paulo:

Vitórias: 4 Empates: 0 Derrotas: 0 Gols marcados: 10 Gols sofridos: 2 Jogos em que marcou gols: 100% Jogos em que sofreu gols: 50% Maior sequência de vitórias: 4 jogos Maior sequência de invencibilidade: 4 jogos

Desempenho estatístico do Alianza Lima:

Vitórias: 0 Empates: 0 Derrotas: 4 Gols marcados: 2 Gols sofridos: 10 Jogos em que marcou gols: 50% Jogos em que sofreu gols: 100% Maior sequência sem vencer: 4 jogos Maior sequência de derrotas: 4 jogos

Com um histórico amplamente favorável, o São Paulo entra como favorito nos próximos duelos diante do Alianza Lima. No entanto, o clube peruano tentará quebrar esse tabu e surpreender o tricampeão da América na edição de 2025 da Libertadores.