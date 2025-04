O São Paulo está escalado para o jogo desta quinta-feira (10) contra o Alianza Lima. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no estádio do MorumBis. Entre as principais novidades da escalação, está a presença de Lucas Ferreira, joia da base. No banco de reservas, outros jogadores de Cotia - como Matheus Alves -, aparecem.

O Tricolor tem dois grandes desfalques para a partida desta noite. Lucas, que vem sofrendo com dores no joelho desde a semifinal do Campeonato Paulista, segue de fora, sem previsão de volta.

Já o meia Oscar, que foi titular na vitória do São Paulo sobre o Talleres, da Argentina, na estreia do time na Libertadores, se recupera de uma lesão muscular na coxa e também desfalca a equipe.

Assim, Zubeldía manteve o sistema defensivo com três zagueiros que tem sido adotado nos últimos jogos. Alisson, Marcos Antônio e Luciano são as escolhas para o meio-campo na escalação. No ataque, existiam algumas dúvidas, indo a campo com Lucas Ferreira, Ferrerinha e Jonathan Calleri.

Este é o primeiro jogo do São Paulo pela Libertadores no MorumBis nesta temporada. O time vem de uma vitória na primeira rodada contra o Talleres.

Veja a escalação do São Paulo

O São Paulo vai a campo com Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Luciano; Lucas Ferreira, Ferrerinha e Jonathan Calleri.