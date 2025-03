Em um encontro na sede da CBF ocorrido nesta segunda-feira, todos os principais times da Série A do Campeonato Brasileiro, incluindo os clubes paulistas, e mais todas as federações estaduais aprovaram a reeleição de Ednaldo Rodrigues para mais um mandato à frente da entidade.

Entre os paulistas, não há um clube sequer que tenha nenhuma queixa com relação à CBF, seja de calendário, seja de arbitragem ou qualquer outro assunto. Ainda assim, não houve contestação para mais um mandato de Ednaldo.

Fato é que as regras da eleição impossibilitam uma mudança de poder via clubes, considerando que o peso dos votos das federações é maior do que o dos times, mesmo unidos. Assim, o modelo será perpétuo.

Mas os clubes paulistas e de outros estados, poderiam declarar apoio a Ednaldo junto de uma pauta de reivindicações: calendário melhor, pressão sobre a Conmebol sobre datas dos jogos da Seleção, arbitragens, melhores gramados… Mas ao menos publicamente ninguém revelou qualquer um desses pedidos à CBF.

Reclamações futuras ficam enfraquecidas

Como acontece todo ano, vai acontecer de algum clube se sentir prejudicado ao longo da temporada. E quando este momento chegar, a grita dos dirigentes terá ainda menos peso, considerando que no dia 24 de março de 2025, o comando da CBF teve seu mandato renovado por aclamação. Aí, a reclamação vai ser endereçada a quem?

A tal visita à CBF ou a carta enviada que todo presidente de clube envia depois de um erro grosseiro de arbitragem terá que valor depois do que foi visto nesta segunda-feira?

Em São Paulo, FPF admite erro

Com muito atraso, a Federação Paulista de Futebol admitiu ontem que houve um erro de arbitragem na semifinal do Paulista entre Palmeiras x São Paulo, comandado por Flavio Rodrigues de Souza. O efeito prático disso não existe. Apenas um constrangimento tardio da entidade que também teve seu presidente Reinaldo Carneiro Bastos aclamado na última eleição.