A carreira de Hugo Souza esteve por um fio quando ele saiu do Flamengo em baixa e sumiu no futebol português até ser resgatado meio às pressas pelo Corinthians em um momento em que o clube perdeu dois goleiros em poucos dias.

Nesta quinta-feira, a reviravolta na história do goleiro se completou com a defesa do pênalti cobrado por Raphael Veiga, do Palmeiras no segundo tempo.

Os personagens de Corinthians e Palmeiras

Para Hugo Souza, o jogo mais importante da sua carreira. Para o Corinthians, o momento mais importante dos últimos cinco anos. Se para Hugo é momento de consolidação, para o Timão é o primeiro passo de um caminho, mas os outros que virão serão tão ou mais importantes. Ao menos o peso do jejum de títulos está eliminado da melhor forma possível, impedindo o tetracampeonato paulista inédito do principal rival.

A festa é merecida e o troféu foi para o time que teve a melhor campanha e para quem mais levou o campeonato como prioridade. O que vem por aí é o que deve ser o foco a partir de agora. O Paulista tem valor especial para o corintiano, mas os investimentos feitos (sem dinheiro para isso) exigem que o time tenha uma temporada para brigar por mais. Tem bons jogadores e um trabalho técnico de alguns meses.

Tem de transformar o que mostrou neste paulista, sobretudo nas finais, no padrão do time.

Atenção, Abel

Do outro lado, o Palmeiras sai do Paulista devendo e Abel Ferreira é um ponto importante na análise. Terminou mal 2024, não começou bem 2025 e por enquanto apareceu mais dando chilique contra a arbitragem do que por qualquer outra coisa. Parte da torcida aumentou o tom das críticas. Paradoxalmente, tem o melhor elenco desde que chegou e, por enquanto, o pior desempenho.

Neo Química Arena sem lei

O título do Corinthians sobre o Palmeiras foi merecido e incontestável. Mas é impossível não dar destaque ao que aconteceu nos minutos finais desde o momento em que Memphis Depay provocou o rival subindo na bola. Brigas, rojão em campo, copos voando para todo lado…

Outro dia foi arremessada uma cabeça de porco no gramado. Por que a Neo Química Arena parece ser um território onde tudo pode e com leis próprias?