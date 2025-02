‘Tem um jogo ruim e depois um pior’: Calleri é duro sobre momento do São Paulo Capitão do time avaliou situação do Tricolor

Calleri foi autor do único gol do São Paulo no jogo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF) Calleri foi autor do único gol do São Paulo no jogo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)