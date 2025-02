Lucas Moura defende Zubeldía em má fase do São Paulo: ‘Culpa mais dos jogadores’

Lucas Moura saiu em defesa a Luis Zubeldía após derrota do São Paulo por 2 a 1 para a Ponte Preta. Com o resultado, o Tricolor ainda não garantiu o mando de campo das quartas de final do Paulista. Porém, o que preocupa o time é que o Tricolor atravessa uma sequência de cinco jogos sem vitória.

Após a partida, o jogador saiu em defesa ao treinador. De acordo com Lucas Moura, a culpa não é de Zubeldía, mas sim da equipe. Lucas Moura também descartou a existência de qualquer crise interna na equipe.

- Primeiro ponto é que Zubeldía tem totalmente nosso apoio, nosso respaldo. A culpa é muito mais dos jogadores do que dele. A gente tem plena consciência que deve melhorar. Nossa sequência de resultados negativos também. Não há desespero e não há crise, mas é importante ligar um sinal de alerta. Infelizmente, as coisas não estão acontecendo - disse.

Ao ser questionado se outros fatores estariam influenciando, Lucas negou. Recentemente, surgiram algumas notícias referentes a possíveis atrasos salariais por parte do São Paulo. O jogador alegou que tudo será resolvido internamente e que os resultados não têm a ver com isso.

- Não tem a ver com questão de salário, vamos resolver internamente e defender nossa camisa. A gente conta muito com o apoio e o suporte deles, é fundamental, eles estão chateados e vaiaram hoje, estão certos. Hoje a gente jogou um futebol muito abaixo, a gente conta com o apoio deles e precisa deles - completou.

O São Paulo volta a jogar no domingo (23) contra o São Bernardo. A partida acontece fora de casa. Líder do grupo C, com 16 pontos, tem sua vaga garantida, mas busca encerrar sequência ruim.