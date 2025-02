Torcedores do Palmeiras reagem à derrota do São Paulo: ‘Parabéns aos envolvidos’

O São Paulo perdeu para a Ponte Preta no Morumbis por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pelo Campeonato Paulista. O resultado complicou a vida do Palmeiras, que agora está a cinco pontos da Macaca e do São Bernardo, líderes do grupo D. Nas redes sociais, torcedores do Alviverde repercutiram o resultado do rival.

Com 17 pontos, o Palmeiras joga nesta quinta-feira (20) contra o Botafogo-SP, no Allianz Parque, na penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão. São Bernardo e Ponte Preta têm 22 pontos e dependem apenas de si para se classificar. Na última rodada, a equipe de Ramón Díaz encara o Mirassol, fora de casa.

Veja as reações de torcedores do Palmeiras nas redes: