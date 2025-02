Auxiliar de Zubeldía explica derrota do São Paulo: ‘Entramos distraídos’

Auxiliar de Zubeldía, Maxi Cuberas explicou a derrota do São Paulo por 2 a 1 para a Ponte Preta, nesta quarta-feira (19), pelo Paulistão. O assistente esteve na beira do gramado por conta da suspensão do técnico argentino e afirmou que o Tricolor pagou caro por ter entrado distraído no segundo tempo.

- Não nos sentimos cômodos com as situações que tivemos. Terminamos vencendo no primeiro tempo. Entramos distraídos (no segundo tempo) e, lamentavelmente, pagamos caro, porque eles viraram em 15 minutos. Não estamos felizes com o que aconteceu. Devemos seguir trabalhando com muito otimismo e sabendo que temos que entrar sempre no campo concentrados. O futebol está muito equilibrado. Antes do jogo, eu dizia que a Ponte era uma equipe dura, bem organizada, que aproveita bem os espaços. Nós perdemos, mas estamos convencidos que vamos seguis nos preparando para o que vem com muito trabalho. A próxima partida depende da gente para terminar classificados com a 1ª colocação.

O auxiliar acredita que o São Paulo tende a evoluir nas próximas semanas, principalmente após o confronto com o São Bernardo. O Tricolor terá uma semana cheia para ajustar detalhes e se preparar para o duelo das quartas de final do Campeonato Paulista.

- Temos que trabalhar muito mais. Essa é a realidade. Falta um jogo e depois as semanas serão mais completas, onde podemos trabalhar mais e de uma maneira melhor. No futebol, sempre tem coisas para melhorar continuamente. Ganhando ou perdendo. Cada partida para todos os jogadores é praticamente uma final. Os rivais são equilibrados, fortes e que podem te vencer. Obviamente temos que seguir melhorar e ajustar a parte defensiva e seguir melhorando quando formos ao ataque.

No domingo (23), o São Paulo visita o São Bernardo pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Tricolor já está classificado, mas não possui a 1ª colocação do Grupo C garantida, embora esteja na liderança com um ponto de vantagem sobre o Novorizontino.

Veja outras respostas de Maxi Cuberas, do São Paulo

Revezamento de atletas

- Basicamente, fomos modificando alguns jogadores. Lucas e Oscar jogaram poucos minutos na partida anterior. Fomos trocando vários jogadores. Contra Bragantino, também mudamos vários jogadores. Vamos nos preparando para o que vem e vamos trocando o que entendemos ser conveniente, mas sempre pensando que todo o grupo esteja bem. Tivemos algumas lesões, mas vamos seguir nos preparando para chegar bem. Depois da próxima partida, vamos ter uma semana mais completa para ajustar o que achamos conveniente para ter a equipe que todos queremos.

Fatores que explicam os resultados

- Não há uma só coisa pontual, mas um acúmulo de alguns fatores. Em algumas derrotas e empates, todos sentimos que podíamos ter vencido, mas por alguma distração não saímos com a vitória. São pequenas coisas que vão somando e todos perdem um pouco de confiança e isso gera uma pressão para querer mostrar mais e isso pode nos levar a tomar decisões ruins dentro de campo. São coisas que se podem corrigir, o elenco está bem e pedimos aos torcedores que confiem que vamos estar bem.