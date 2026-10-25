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São Paulo não terá obrigação de comprar Cauly; veja o cenário para 2027

Meia não alcançou a meta de participação prevista no contrato de empréstimo e tem futuro indefinido após perder espaço no elenco tricolor

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
25/10/2026 06:13
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Cauly
Cauly comemora o gol durante a partida entre Coritiba e São Paulo (Foto: João Heim/Zimel Press/Folhapress)

O São Paulo não será obrigado a comprar parte dos direitos econômicos de Cauly ao fim da temporada. Emprestado pelo Bahia até dezembro de 2026, o meia não conseguirá atingir a meta de participação em partidas prevista no contrato e, com isso, a negociação não terá a compra obrigatória estipulada entre os clubes.

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O acordo firmado em fevereiro previa que o Tricolor adquirisse 50% dos direitos econômicos do jogador por dois milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões), caso ele atuasse por pelo menos 45 minutos em 25 partidas. Cauly, porém, disputou 24 jogos com a camisa são-paulina e superou os 45 minutos em apenas 15 oportunidades, ou seja, já não tem como alcaçar a marca estabelecida em contrato.

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Assim, a permanência de Cauly no clube para a temporada de 2027 dependerá de uma eventual nova negociação, caso haja interesse do São Paulo em mantê-lo, mas a tendência é que não continue.

Contratado para reforçar o setor de criação da equipe, Cauly teve participação na rotação do elenco durante o primeiro semestre, mas perdeu espaço na sequência da temporada. O meia soma um gol em 24 partidas pelo São Paulo e teve poucas oportunidades nos últimos meses.

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Cauly
(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Números de Cauly pelo São Paulo

A última vez que Cauly entrou em campo pelo Tricolor foi em 12 de setembro, na derrota contra o Palmeiras. O jogador tem 24 jogos pelo clube, sendo 14 como titular e apenas um gol marcado, contra o Coritiba, pelo Brasileirão.

Outros números:

0.9 passes decisivos por jogo
83% de acerto no passe
0.8 finalizações por jogo (0.3 no gol)
0.7 desarmes por jogo
2.3 bolas recuperadas por jogo
0.5 dribles certos por jogo (63% de acerto)
43% de eficiência nos duelos
Nota Sofascore 6.70

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