Visto com potencial milionário, renovação de Rodriguinho segue travada no São Paulo

Rodriguinho está com a sua proposta de renovação travada no São Paulo. O Lance! apurou que o interesse segue, mas no momento, as conversas seguem no mesmo estágio. Aos 21 anos, tem contrato até o final do ano que vem, mas o Tricolor estuda estender seu vínculo pensando até mesmo em uma valorização.

continua após a publicidade

Internamente, de todas as promessas de Cotia que ainda estão no elenco, Rodriguinho é visto como um dos mais promissores. Inclusive, existe uma visão que o Tricolor não negociaria o atleta por menos de 25 milhões de euros.

A renovação seria vista, inclusive, como uma forma de valorizar o nome do meia, que está ganhando espaço e importância no elenco e sistema de Hernán Crespo.

continua após a publicidade

➡️Base do São Paulo aparece como a melhor do país e ultrapassa rivais em ranking

Não existe algo de ser mais para o "sim" ou para o "não". As conversas estão congeladas apenas. A ideia é focar no futebol e no fim da temporada. Assuntos sobre mercado, negociações e o que diz respeito devem começar a esquentar mais para o final do ano.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Rodriguinho é visto com potencial milionário pelo São Paulo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

São Paulo também enfrenta situações de jogadores em fim de contrato

Como o contrato de Rodriguinho termina somente no final de 2026, a situação é mais tranquila. Porém, em breve, o São Paulo deve começar a discutir questões relacionadas a um quarteto que estão com vínculos até o final deste ano.

continua após a publicidade

No caso, Dinenno, Luiz Gustavo, Leandro e Rigoni. Destes, atletas como Rigoni contam com cláusulas automáticas de renovação em caso do cumprimento de metas.

Luiz Gustavo é o que tem um radar melhor pensando em renovação. Leandro pode assinar pré-contrato com outro time desde a metade do ano, mas ainda não recebeu nenhuma proposta de renovação. Dinenno, por sua vez, tem o futuro incerto. No time, ainda não conseguiu se firmar.