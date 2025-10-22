menu hamburguer
São Paulo

Base do São Paulo aparece como a melhor do país e ultrapassa rivais em ranking

Tricolor se destacou em ranking com bases do mundo

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 22/10/2025
16:12
Beraldo PSG
imagem cameraBeraldo foi uma das joias recentes formadas em Cotia (Foto: Maja Hitij/UEFA)
Cotia, base do São Paulo, foi considerada a melhor base do Brasil e uma das maiores do mundo em ranking divulgado em relatório do CIES Football (Observatório do Futebol).

A nível mundial, Cotia apareceu na 12ª colocação. Enquanto isso, rivais como Corinthians, Flamengo e Palmeiras também são listados, mas mais para baixo nas colocações. Inclusive, a base do São Paulo aparece à frente de grandes equipes da Europa, como PSG, da França.

O ranking levou alguns pontos em consideração. Entre eles, o número de jogadores formados, total de minutos em campo e a situação dos times que estes atletas atuaram na última temporada. Em primeiro lugar, está o Benfica, time de Portugal.

Cotia tem sido uma vitrine para o São Paulo há anos. Grandes nomes do futebol europeu, como Casemiro e Beraldo, foram formados lá. Neste ano, um dos destaques entre as crias está sendo William Gomes, que foi negociado ao Porto no início do ano e tem chamado atenção nos radares da Europa.

Outros destaques, como Lucas Ferreira, Henrique Carmo e Matheus Alves, foram negociados este ano também para o exterior. Existem ainda casos de jogadores da base do São Paulo que começam a chamar atenção antes mesmo de suas estreias no profissional, como aconteceu recentemente com Angelo, lateral-direito que foi vendido aos 16 anos ao Strasbourg, da França.

William Gomes, atacante do São Paulo
William Gomes, revelado na base do São Paulo, chama atenção no Porto (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Veja o ranking das 20 maiores bases do mundo

  1. Benfica (Portugal)
  2. Barcelona (Espanha)
  3. River Plate (Argentina)
  4. Ajax (Holanda)
  5. Boca Juniors (Argentina)
  6. Sporting (Portugal)
  7. Dinamo Zagreb (Croácia)
  8. Defensor (Uruguai)
  9. Real Madrid (Espanha)
  10. Vélez (Argentina)
  11. Estrela Vermelha (Sérvia)
  12. São Paulo (Brasil)
  13. Dínamo de Kiev (Ucrânia)
  14. Corinthians (Brasil)
  15. Flamengo (Brasil)
  16. San Lorenzo (Argentina)
  17. Nacional (Uruguai)
  18. Palmeiras (Brasil)
  19. PSG (França)
  20. Partizan (Sérvia)

