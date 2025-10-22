Base do São Paulo aparece como a melhor do país e ultrapassa rivais em ranking

Cotia, base do São Paulo, foi considerada a melhor base do Brasil e uma das maiores do mundo em ranking divulgado em relatório do CIES Football (Observatório do Futebol).

A nível mundial, Cotia apareceu na 12ª colocação. Enquanto isso, rivais como Corinthians, Flamengo e Palmeiras também são listados, mas mais para baixo nas colocações. Inclusive, a base do São Paulo aparece à frente de grandes equipes da Europa, como PSG, da França.

O ranking levou alguns pontos em consideração. Entre eles, o número de jogadores formados, total de minutos em campo e a situação dos times que estes atletas atuaram na última temporada. Em primeiro lugar, está o Benfica, time de Portugal.

Cotia tem sido uma vitrine para o São Paulo há anos. Grandes nomes do futebol europeu, como Casemiro e Beraldo, foram formados lá. Neste ano, um dos destaques entre as crias está sendo William Gomes, que foi negociado ao Porto no início do ano e tem chamado atenção nos radares da Europa.

Outros destaques, como Lucas Ferreira, Henrique Carmo e Matheus Alves, foram negociados este ano também para o exterior. Existem ainda casos de jogadores da base do São Paulo que começam a chamar atenção antes mesmo de suas estreias no profissional, como aconteceu recentemente com Angelo, lateral-direito que foi vendido aos 16 anos ao Strasbourg, da França.

William Gomes, revelado na base do São Paulo, chama atenção no Porto (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Veja o ranking das 20 maiores bases do mundo