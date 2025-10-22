São Paulo: Dinenno passa por procedimento no joelho

O São Paulo informou nesta quarta-feira (22) que o atacante Juan Dinenno precisou passar por um procedimento no joelho.

Contra o Grêmio e o Mirassol, o jogador foi desfalque após relatar um quadro de dores na região. O atacante precisou passar por uma artroscopia para limpeza do menisco. O procedimento aconteceu no Einstein Hospital Israelita, acompanhado e feito pela equipe do doutor Moisés Cohen. Quanto a sua recuperação, deve seguir em tratamento no Reffis Plus, ainda sem prazo para retornar.

continua após a publicidade

Artroscopia para limpeza do menisco é uma cirurgia minimamente invasiva feita com microcâmera e instrumentos finos para tratar lesões meniscais que não precisam de sutura. O objetivo é remover fragmentos soltos, aparar bordas irregulares e lavar a articulação, o que ajuda a reduzir este quadro de dores que o atleta estava enfrentando.

Juan Dinenno passou por procedimento nesta quarta-feira (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Dinenno tem futuro incerto no São Paulo

Com vínculo até o final do ano, o futuro de Dinenno no São Paulo ainda é incerto. Juan Dinenno chegou ao São Paulo como reforço para o ataque em junho deste ano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Desde então, foram oito jogos e um gol com a camisa do Tricolor. Em tratamento e com avaliações em cima da sua condição, o futuro do jogador é incerto e nada referente a uma possível renovação foi sinalizado.