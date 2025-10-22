menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Após encarar o Bahia, São Paulo terá longa sequência longe do Morumbis

Tricolor terá poucos jogos em casa até o final do ano

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 22/10/2025
06:00
São Paulo Morumbis
imagem cameraTorcida volta ao Morumbis neste sábado (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
O São Paulo enfrenta o Bahia após dois jogos longe de casa neste sábado, dia 25. O jogo acontece no Morumbis, mas será o último no estádio por quase um mês.

Mesmo que na sequência o Tricolor tenha jogos como mandante, dois deles estão confirmados na Vila Belmiro. Pela 31ª rodada do Brasileirão, a posterior ao jogo contra o Bahia, o time enfrenta o Vasco no São Januário.

As duas rodadas seguintes, contra Flamengo e Bragantino, acontecerão na Vila Belmiro. Isso porque o Morumbis começará a receber a sequência de shows previstas para o próximo mês. Ao todo, são três eventos: Imagine Dragons, Linkin Park e Dua Lipa.

O São Paulo ainda terá, na semana do dia 19 de novembro, um clássico contra o Corinthians na Neo Química Arena. Posteriormente, volta a atuar como mandante, contra o Juventude. Porém, existe a chance que este jogo também aconteça na Vila Belmiro, embora ainda não tenha sido confirmado. Perto da data, o Morumbis receberá os shows da banda Oasis.

Próximo ao final de novembro, o São Paulo joga no Maracanã, desta vez contra o Fluminense, do ex-técnico Luís Zubeldía. Somente no começo de dezembro, na semana do dia 3, pode voltar a jogar - de fato -, no Morumbis. A partida será contra o Internacional, pela penúltima rodada.

Lance!

Jogo contra o Bahia terá setor fechado

O jogo contra o Bahia terá uma parte de um dos setores, antigamente chamado de amarelo, fechado. Parte da estrutura da sequência de shows já está começando a ser montada. Os ingressos ainda estão à venda, via canais oficiais do Tricolor.

Veja a sequência de shows que o Morumbis irá receber

  • Imagine Dragons: 31 de outubro e 1º de novembro
  • Linkin Park: 8 de novembro
  • Dua Lipa: 15 de novembro
  • Oasis: 22 e 23 de novembro

Veja quais são as rodadas finais do São Paulo

  • 25/10, 21h30 — São Paulo x Bahia, no Morumbis
  • 02/11, 20h30 — Vasco x São Paulo, em São Januário
  • 05/11, 21h30 — São Paulo x Flamengo, na Vila Belmiro
  • 08/11, 21h00 — São Paulo x Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro
  • Próximo a 19/11 — Corinthians x São Paulo, na Neo Química Arena
  • Próximo a 23/11 — São Paulo x Juventude, no Morumbis*
  • Próximo a 30/11 — Fluminense x São Paulo, no Maracanã
  • Próximo a 03/12 — São Paulo x Internacional, no Morumbis
  • Próximo a 07/12 — Vitória x São Paulo, no Barradão

