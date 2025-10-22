Após encarar o Bahia, São Paulo terá longa sequência longe do Morumbis

O São Paulo enfrenta o Bahia após dois jogos longe de casa neste sábado, dia 25. O jogo acontece no Morumbis, mas será o último no estádio por quase um mês.

Mesmo que na sequência o Tricolor tenha jogos como mandante, dois deles estão confirmados na Vila Belmiro. Pela 31ª rodada do Brasileirão, a posterior ao jogo contra o Bahia, o time enfrenta o Vasco no São Januário.

As duas rodadas seguintes, contra Flamengo e Bragantino, acontecerão na Vila Belmiro. Isso porque o Morumbis começará a receber a sequência de shows previstas para o próximo mês. Ao todo, são três eventos: Imagine Dragons, Linkin Park e Dua Lipa.

O São Paulo ainda terá, na semana do dia 19 de novembro, um clássico contra o Corinthians na Neo Química Arena. Posteriormente, volta a atuar como mandante, contra o Juventude. Porém, existe a chance que este jogo também aconteça na Vila Belmiro, embora ainda não tenha sido confirmado. Perto da data, o Morumbis receberá os shows da banda Oasis.

Próximo ao final de novembro, o São Paulo joga no Maracanã, desta vez contra o Fluminense, do ex-técnico Luís Zubeldía. Somente no começo de dezembro, na semana do dia 3, pode voltar a jogar - de fato -, no Morumbis. A partida será contra o Internacional, pela penúltima rodada.

Jogo contra o Bahia terá setor fechado

O jogo contra o Bahia terá uma parte de um dos setores, antigamente chamado de amarelo, fechado. Parte da estrutura da sequência de shows já está começando a ser montada. Os ingressos ainda estão à venda, via canais oficiais do Tricolor.

Veja a sequência de shows que o Morumbis irá receber

Imagine Dragons: 31 de outubro e 1º de novembro

Linkin Park: 8 de novembro

Dua Lipa: 15 de novembro

Oasis: 22 e 23 de novembro

Veja quais são as rodadas finais do São Paulo