São Paulo anuncia a contratação de Gonzalo Tapia

O São Paulo anunciou na noite desta sexta-feira (18), a contratação de Gonzalo Tapia. Aos 23 anos, o chileno chega por empréstimo do River Plate até junho de 2026. O Tricolor fechou um contrato com cláusula de compra.

O jogador chegou no Brasil no começo da semana para passar por exames e acertar os últimos detalhes. O atleta chega para suprir uma necessidade de Hernán Crespo no setor ofensivo.

Gonzalo Tapia é formado nas categorias de base da Universidad Católica, do Chile, onde se firmou como um dos principais nomes da equipe nos últimos anos.

Em 117 partidas pelo clube chileno, o atacante marcou 22 gols e distribuiu 10 assistências. O jogador foi campeão da Liga Chilena e Supercopa do Chile.

Em 2025, Tapia foi contratado pelo River Plate. No Mundial de Clubes, não foi utilizado. Por ser estrangeiro e não ter tanto espaço, o time argentino foi conforme a sua possível liberação.

Segundo dados do Sofascore, nesta temporada, Tapia disputou sete jogos, titular em apenas dois. O jogador somou 208 minutos em campo, média de 30 por partida.

Sem gols ou assistências, participou com um passe decisivo e finalizou dez vezes, acertando o alvo em duas oportunidades. Teve êxito em seu único drible, registrou 82 ações com a bola (média de 11,7 por jogo) e apresentou 48% de aproveitamento nos duelos. Além disso, sofreu quatro faltas no período.

