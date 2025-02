O volante Alisson, ausente na derrota do São Paulo para a Ponte Preta na última rodada do Campeonato Paulista, está fora do jogo de domingo (23), contra o São Bernardo, fora de casa. Isso porque a comissão técnica do clube vai preservar o jogador para a fase de mata-mata do Estadual. Com isso, a tendência é que Bobadilla siga no time titular.

➡️ O que o São Paulo precisa para decidir as quartas do Paulistão no Morumbis?

Alisson não teve nenhuma lesão diagnosticada, mas em razão de uma sobrecarga física que pode acabar em algo mais grave, o departamento médico do São Paulo acredita que ele precisa ser preservado neste momento.

Além de Bobadilla, que foi titular na temporada passada justamente quando Alisson estava lesionado, outra opção do técnico Luis Zubeldía para a vaga no meio-campo é Marcos Antônio, mas a tendência é que ele fique apenas no banco de reservas.

O que o time precisa para decidir as quartas em casa?

As quartas de final do Campeonato Paulista são disputadas em jogo único. Para garantir o mando de campo, em um cenário ideal, o São Paulo precisa vencer o São Bernardo na última rodada da fase de grupos. A partida acontece no domingo (23), no estádio Primeiro de Maio.

Atualmente, o Tricolor soma 16 pontos, enquanto o Novorizontino, vice-líder do grupo, tem 15. O adversário ainda tem um compromisso na fase de grupos, contra o Botafogo-SP, no mesmo dia.

Outra possibilidade para o São Paulo garantir a liderança é o Novorizontino não vencer. Em caso de empate, o Tricolor não precisaria somar pontos adicionais, já que possui uma vitória a mais que o concorrente direto.