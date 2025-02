Lesionados tem evolução em reapresentação do São Paulo

O elenco do São Paulo não folgou após o jogo com a Ponte Preta e se reapresentou na manhã desta quinta-feira (20).

Os jogadores com maior minutagem cumpriram um cronograma de recuperação, com trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda.

O restante do elenco participou de atividades no gramado com bola sob orientações de Luis Zubeldía e sua comissão.

Além disso, existiram trabalhos de fundamentos técnicos e posse de bola, com uma etapa simulando um jogo em espaço reduzido. Alisson, preservado após um inchaço no tornozelo, não esteve presente.

Lesionados evoluem em treino do São Paulo

O zagueiro Ruan, o meia Rodriguinho e o atacante Ferreira, lesionados, participaram de atividades com corrida e exercícios no gramado sob a orientação da fisioterapia.

Por outro lado, o goleiro Young e o volante Luiz Gustavo ficaram no Reffis, dando seguimento aos seus cronogramas de recuperação.

O São Paulo foi derrotado pela Ponte Preta por 2 a 1 no último jogo. Agora, o time treina novamente na sexta-feira (21) e no sábado (22) visando o jogo de domingo (23) contra o São Bernardo. O Tricolor busca mando de campo para disputar as quartas de final.