O que o São Paulo precisa para decidir as quartas do Paulistão no Morumbis?

O São Paulo perdeu para a Ponte Preta por 2 a 1 na penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com a derrota, o Tricolor desperdiçou a chance de garantir, de forma antecipada, o mando de campo nas quartas de final do estadual.

Apesar da classificação antecipada, a equipe agora luta para manter a liderança do Grupo C e garantir a vantagem de decidir em casa no Morumbis.

Alguns cenários precisam se concretizar para que isso aconteça. Além disso, o Tricolor enfrenta um jejum de cinco jogos sem vencer.

O que o São Paulo precisa para ter quartas de final em casa?

As quartas de final do Campeonato Paulista são disputadas em jogo único. Para garantir o mando de campo, em um cenário ideal, o São Paulo precisa vencer o São Bernardo na última rodada da fase de grupos. A partida acontece no domingo (23), no estádio Primeiro de Maio.

Atualmente, o Tricolor soma 16 pontos, enquanto o Novorizontino, vice-líder do grupo, tem 15. O adversário ainda tem um compromisso na fase de grupos, contra o Botafogo-SP, no mesmo dia.

Outra possibilidade para o São Paulo garantir a liderança é o Novorizontino não vencer. Em caso de empate, o Tricolor não precisaria somar pontos adicionais, já que possui uma vitória a mais que o concorrente direto.

