Referência da base e capitão do Sub-15 do São Paulo, filho de Miranda chama atenção do mercado

O zagueiro Miranda, capitão da Seleção Brasileira na Copa de 2018, e ídolo do São Paulo e do Atlético de Madrid, se retirou dos gramados no fim da temporada 2022, mas desde então, não tira os olhos do campo de futebol, especialmente quando seu filho Lucas Miranda está jogando. O garoto é a principal referência da equipe Sub-15 do São Paulo que conquistou o Campeonato Paulista no final de 2024.

Foi Lucas quem levantou a taça do Paulistão. Capitão do time, é zagueiro como o pai, e leva grande vantagem por ser canhoto e veloz. Nesta semana, ele assinou seu primeiro contrato de patrocínio, com a Puma, a mesma fornecedora de materiais esportivos de Neymar e Memphis Depay.

O próximo passo de Lucas é conquistar uma vaga na Seleção Brasileira Sub-15 e continuar seguindo a trajetória do pai. Neste semestre, o técnico Dudu Patetuci, que acumula a função nas categorias Sub-15 e Sub-17, convocará pela primeira vez atletas nascidos em 2010, e Lucas Miranda tem grandes chances de representar o país.

