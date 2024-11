São Paulo e Novorizontino ficaram no empate por 1 x 1 no jogo de ida da final do Campeonato Paulista sub-20.







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 10/11/2024 - 23:28 • São Paulo

O São Paulo depende apenas de si para voltar a conquistar um Campeonato Paulista Sub-20 após sete anos de jejum. Para isso, uma vitória simples contra o Novorizontino na próxima sexta-feira (15) garante a taça para o elenco. Na noite deste domingo (10), no Estádio Ismael de Biasi, as equipes ficaram no 1 x 1 no jogo de ida da final da competição.

O gol Tricolor foi feito por Ryan Francisco, que abriu o placar aos 13 minutos e chegou ao 14º gol em 19 jogos do Paulistão Sub-20. Considerado uma das joias da base, o jovem bateu a marca de 30 bolas na rede nesta temporada. Do lado do Novorizontino, o atacante Pedro Balotelli empatou aos 32 da primeira etapa.

O jogo da próxima sexta representará a quebra de um jejum histórico tanto para o São Paulo quanto para o clube de Novo Horizonte. O Tricolor não vence o estadual há sete temporadas e viu o Palmeiras emendar um pentacampeonato seguido, além do título do ano passado.

Elenco do São Paulo comemora gol de Ryan Franciso contra o Novorizontino. Foto: Pedro Zacchi / São Paulo FC

Em 2023, a final foi justamente entre Palmeiras e São Paulo, que terminou com vitórias de 2 x 1 e 1 x 0 para o Verdão. Além disso, desde 2016, último título tricolor, o Santos interrompeu a sequência alviverde vencendo o Corinthians na final de 2022.

Para o time do interior, essa é a chance do seu terceiro título na história, mas que não é conquistado desde 1994, na 39ª edição do campeonato. O primeiro título do Tigre do Vale foi em 1988.

Caso a partida da volta termine empatada, o título será definido nas penalidades. Além da decisão estadual, o São Paulo terá nesta sequência de calendário a disputa das semifinais da Copa do Brasil sub-20, onde o adversário é o Bahia. O Tricolor eliminou a Tuna Luso, do Pará, nas quartas de final.