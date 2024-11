Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, na beira do gramado do MorumBis.







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 10/11/2024 - 01:54 • São Paulo

A vitória do São Paulo por 2 x 1 conquistada no fim do jogo contra o Athletico-PR foi bastante valorizada pelo técnico Luis Zubeldía em entrevista coletiva após o apito final. No que ele classificou como uma partida contra um adversário difícil, o treinador argentino elogiou a postura da equipe em campo, que teve paciência para achar o gol e aplicou o que vem sendo trabalhado nos treinamentos.

Zubeldía ressaltou que o time paranaense obrigou o Tricolor a adotar mais cautela durante a partida, mas viu sua equipe melhor durante todos os 90 minutos disputados. Luciano abriu o placar da partida e André Silva fez o gol que decretou o três pontos ao tricolor do Morumbi.

- Eu quero destacar que o Athletico-PR, se você olhar o plantel e o projeto, é uma equipe que tem que estar entre os oito colocados. Então era uma partida muito difícil. A (nossa) equipe precisava ter um pouco de paciência e encontrar os espaços nesse ataque posicional. Não fazer tanto o box to box (área a área), porque acredito que essa situação favorecia mais a eles. Quando eles empataram na bola parada, me preocupei porque não merecíamos sofrer o empate. Mas acredito que a equipe fez um bom jogo e foi um jogo competitivo. Jogamos bem e com um estilo com um pouco mais de posse - destacou o treinador.

A vitória deixou o São Paulo em posição mais confortável na briga pelo G4, já que abriu uma vantagem de dez pontos para o Cruzeiro, sétimo colocado. O Tricolor chegou aos 57 pontos. Agora, concentra suas forças para ultrapassar Internacional e Flamengo até a zona de classificação direta para a Libertadores.

Mesmo assim, o treinador não pensa na temporada 2025 e nem em assuntos contratuais e renovações. O argentino reforçou que segue pensando no dia a dia dos atletas e dos jogos.

- É claro que às vezes falamos de algumas posições e de jogadores. Mas não é o momento para isso. Eu estou contente com os meus jogadores e falo isso para eles. Sempre transmito muita calma a eles porque não temos que dar ouvido a tudo o que falam. Agora, temos que pensar que o São Paulo precisa jogar a Libertadores no ano que vem, é o mais importante. Depois discutiremos situação pessoal minha, do meu staff ou de qualquer jogador, não agora - concluiu.

As expressões invocadas pelo treinador, como "ataque posicional" e "box to box" indicam as mudanças táticas que o treinador precisou aplicar na partida. Segundo Zubeldía, a ideia é que os atletas do ataque estivessem bem posicionados em seus espaços determinados para executarem suas funções no setor.

O exemplo dado pelo treinador foi justamente o primeiro gol da equipe, que sai de uma troca de passes de um lado ao outro do campo até Lucas, que cruza na medida para Luciano cabecear e abrir o placar.

- No primeiro gol, o Sabino controla e busca o Ferreirinha. Ao receber com tempo, ele consegue passar para o Luciano, que passa para o Lucas e aí sai o cruzamento. Isso para mim, é um exemplo de ataque posicional. Para um ataque ser posicional, se demorássemos mais um segundo, teríamos provavelmente perdido o espaço - analisou.