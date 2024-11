Créditos: Miguel Schincariol / São Paulo FC







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 10/11/2024 - 10:51 • São Paulo (SP)

O zagueiro Sabino, do São Paulo, entrou na vitória do time contra o Athletico, na noite deste sábado (9), para atuar como lateral-esquerdo, no Morumbis. Após a partida, o jogador brincou sobre a função em que foi improvisado e disse: "Está louco, não dá", fazendo referência à correria, cansaço maior e funções de um jogador que atua nesta posição.

- Brinquei hoje falando parabéns a todos os laterais, está louco - brincou o jogador na zona mista.

- Professor falou comigo sobre jogar de lateral, que se fosse a escolha, era para ser um lateral e não um zagueiro. Obviamente com características diferentes, não sou um Welington da vida que vai passar toda hora, não sou um Igor (Vinícius)... Fiz alguns cruzamentos, me aventurei no ataque, mas minha função mesmo era, primeiramente, defender. Zubeldía falou que se eu pudesse também ajudar os atacantes, pra ir. Estou muito feliz pela minha atuação e, acima de tudo, pela vitória. Não importa se joguei como zagueiro, como lateral - afirmou Sabino.

Na partida contra o Bahia, na penúltima rodada, Sabino começou a partida como zagueiro, mas acabou atuando como lateral quando Zubeldía escolheu sacar Jamal Lewis do time. Agora, o jogador iniciou este duelo já na esquerda e, apesar de achar um pouco desconfortável, avalia que fez uma boa atuação.

- Fico um pouco desconfortável, pois não é minha posição de origem, mas acho que fiz um bom jogo. Acho que fui mais um terceiro zagueiro ali, feliz em participar do início da jogada do primeiro gol - completou.

Agora, o São Paulo terá um período de descanso na Data Fifa e volta a campo para enfrentar o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, no dia 20, às 16h30. Com o resultado deste sábado (9), o time paulista chega a 57 pontos e cola no G4, atrás por dois pontos.