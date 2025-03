O São Paulo pode lucrar com a torcida do Palmeiras em clássico válido pela semifinal do Campeonato Paulista.

A partida será disputada no Allianz Parque, mas, conforme determinação da Federação Paulista de Futebol (FPF), a receita do confronto – por se tratar de um jogo único – será dividida igualmente entre os clubes, mesmo com a presença exclusiva da torcida do Palmeiras.

Tudo indica que o clássico de segunda-feira (10) terá casa cheia. Apesar de um show programado para o final de semana no Allianz Parque, o Palmeiras não deve ter sua capacidade reduzida, como ocorreu em outras ocasiões. O estádio comporta até 44 mil torcedores.

São Paulo decide futuro no Paulista no Allianz Parque (foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Polêmica com data de Palmeiras x São Paulo

A definição da data do jogo gerou polêmica do lado do São Paulo. Inicialmente, a expectativa era de que a semifinal acontecesse no sábado, mas, devido a um show programado no Allianz Parque, o confronto foi marcado para segunda-feira (10). No domingo (9), Corinthians e Santos se enfrentam na Neo Química Arena, e, por lei, não é permitido que dois clássicos aconteçam no mesmo dia no estado de São Paulo.

O Tricolor questionou publicamente a decisão. Enquanto isso, o Palmeiras já mantinha contato com a FPF desde sua classificação, após a vitória sobre o São Bernardo nas quartas de final.