São Paulo: Lucas exalta elenco e fala sobre o quarteto tricolor

Autor de dois gols na vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Corinthians neste domingo, 26, Lucas exaltou o quarteto com Luciano, Oscar e Calleri, mas também elogiou todo elenco.

— o quarteto, cara, assim, são jogadores de qualidade, mas pro quarteto funcionar, o restante da equipe também tem que ter muita qualidade. E a gente tem muito isso. A gente tem um elenco muito qualificado, um elenco muito competitivo. E que a cada dia a gente tá buscando ainda o nosso melhor entrosamento, a nossa melhor forma pelo terceiro jogo da temporada. E é continuar trabalhando, pezinho no chão, pra que a gente possa colher bons frutos no final da temporada — falou à “Cazé Tv”.

Com a vitória sobre o Corinthians, o São Paulo encerrou a sequência de dez jogos sem perder do rival. A última derrota alvinegra havia sido justamente contra o São Paulo, no returno do Brasileirão do ano passado.

— A preparação para um clássico, obviamente, é sempre diferente, né? Independente do momento de qualquer um dos times, dos jogadores, enfim. É sempre um jogo à parte, um jogo diferente. Eu falei ali no vestiário: é um jogo que vale três pontos como qualquer outro jogo, mas não é um jogo qualquer. A gente sabe o que significa isso para a torcida, a gente sabe o que significa isso para nós, para o restante da temporada. Apesar de ser apenas o terceiro jogo da temporada, vale muito. Então, ganhar um clássico do jeito que a gente ganhou aqui hoje, sem dúvida nenhuma, dá uma tranquilidade para a gente trabalhar e também dá uma confiança a mais para a gente poder encontrar o nosso melhor futebol, a nossa melhor forma. É muito bom vencer um clássico — explicou.

Embora o segundo gol tenha sido construído com a principal característica do camisa 7, driblando a defesa alvinegra antes de tocar na saída de Hugo Sousa, Lucas elegeu seu primeiro gol, que abriu o placar no Majestoso, como seu gol mais bonito da noite.

— O segundo gol... Algo que foi muito bonito pela jogada inteira, mas eu gosto bastante do primeiro gol, né? Que eu acerto o tempo de bola ali de uma maneira muito bonita. Eu gosto bastante de gol de cabeça. Eu sempre falei, eu não tenho tantos gols quanto alguns atacantes aí, mas tenho alguns gols bonitos. E hoje, sem dúvida, esses dois entram aí pra essa galeria dos gols bonitos. Fico muito feliz de poder ajudar — analisou Lucas.

Com a vitória, o São Paulo chegou a sete pontos, na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. O time volta a campo na quarta-feira, 29, quando visita a Portuguesa, na Mercado Livre Arena Pacaembu.