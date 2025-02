Jogo entre São Paulo e Ponte Preta sofreu alteração no horário. A partida de quarta-feira (19/2) estava prevista para acontecer às 21h35 (de Brasília) e agora será às 19h30.

O confronto acontece no estádio do Morumbis. A alteração foi informada, de forma oficial, no próprio site de Federação Paulista de Futebol (FPF). O ajuste foi feito na noite desta segunda-feira (17/2).

O time chega para o jogo já classificado no Campeonato Paulista. O time garantiu a vaga para as quartas de final da competição após empatar sem gols com o Palmeiras. O confronto contra a Ponte Preta é válido pela penúltima rodada da fase de grupos.

Sem Zubeldía, que cumprirá suspensão, a meta do Tricolor é se assegurar em primeiro lugar do grupo C. O time soma 16 pontos. Na sequência, chega o Novorizontino com 12. Após temporada de jogos disputados fora de casa, o Tricolor volta ao Morumbis.

O time se reapresentou no CT da Barra Funda na tarde desta segunda-feira (17/2). A equipe treinou sem os titulares contra o Palmeiras, que ganharam o dia de folga.

O elenco completo volta a trabalhar na terça-feira, visando o jogo contra a Ponte Preta. Para encerrar a fase de grupos, no final de semana, o São Paulo ainda enfrenta o São Bernardo.