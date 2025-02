Sabino vai para o Vitória? São Paulo traça plano para zagueiro

Sabino não deve deixar o São Paulo, pelo menos por enquanto. Nos últimos dias, começaram a circular informações sobre um possível interesse do Vitória em cima do zagueiro.

Segundo publicado pelo "Blog do São Paulo", por conta da saída de Wagner Leonardo, o time do Nordeste teria se interessado em Sabino. O Lance! apurou que não existiram propostas concretas e, mesmo que o zagueiro atenda a alguns requisitos procurados pelo clube, não deve ter o time como destino.

Qual deve ser o futuro de Sabino no São Paulo?

O Tricolor deve manter Sabino na equipe. Caso o jogador fosse negociado, o que não deve acontecer por enquanto, o São Paulo teria que repor sua saída.

A noção é que a zaga está bem servida e o jogador deve seguir nos planos do time. O São Paulo, no passado, negou outras propostas em cima dos defensores atuais e tem que o lado defensivo do Tricolor está suprindo as expectativas.

Sabino chegou ao São Paulo no começo de 2024, antes de deixar o Sport. Na época, com um contrato de três meses, ao ter suas metas atingidas, contou com a renovação automática, e mais tarde renovado mais uma vez, agora válido até o final de 2026.

