O São Paulo empatou sem gols com o Palmeiras na rodada mais recente do Campeonato Paulista. Mesmo que tenha garantido sua classificação antecipada para as quartas de final da competição, o resultado pode ser um problema para o Tricolor pensando no futuro por conta da classificação geral.

continua após a publicidade

Na classificação geral do Paulistão, o Palmeiras está em quarto, com 17 pontos. Enquanto isso, o São Paulo chega em sexto, com 16 pontos. Mesmo que o time alviverde ainda não esteja garantido nas quartas de final, existe uma combinação de resultados que pode levar mais um clássico decisivo para o Allianz Parque.

➡️Sabino vai para o Vitória? São Paulo traça plano para zagueiro

Caminho do São Paulo no Paulista

O São Paulo ainda enfrenta a Ponte Preta e o São Bernardo nas últimas rodadas da fase de grupos. Classificado para as quartas, a briga é em terminar em primeiro lugar na tabela, para ter o mando desta decisão no Morumbis.

continua após a publicidade

Porém, se o Palmeiras e o São Paulo avançarem para a semifinal, e a Ponte Preta não vencer o Bragantino na última rodada da fase de grupos, a decisão aconteceria no Allianz Parque.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As quartas de final e as semifinais do Campeonato Paulista serão disputadas em jogos únicos. Caso a partida termine empatada, a decisão da vaga será nos pênaltis.

continua após a publicidade

Ou seja, mais uma vez, uma decisão importante do Paulistão pode acontecer em um Choque-Rei, mas pelo cenário, com fortes chances de ser na casa do rival do São Paulo, caso este cenário se concretize.

➡️ Palmeiras x São Paulo: Zubeldía recebe amarelo e está suspenso contra a Ponte

A final do Campeonato Paulista será disputada em jogos de ida e volta, e o mando será definido de acordo com a campanha geral das equipes finalistas.