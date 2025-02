São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda após empate sem gols com o Palmeiras. Agora, o time mira no jogo com a Ponte Preta, que acontece na quarta-feira (19/2). Dupla de veteranos treinou junto aos mais novos.

continua após a publicidade

Oscar e Lucas Moura se treinaram normalmente, após ficarem de fora da escalação titular do Tricolor no clássico. A dupla iniciou no banco por conta de uma preocupação com o sintético do Allianz Parque. Além deles, os reservas e não-relacionados integraram as atividades.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rafael, Ruan, Arboleda, Alan Franco, Igor Vinícius, Allison, Pablo Maia, Luciano, Enzo Diaz, André Silva e Calleri folgaram. Os jogadores em questão retornam aos trabalhos na terça-feira (18/2).

continua após a publicidade

➡️Sabino vai para o Vitória? São Paulo traça plano para zagueiro

Durante a tarde, foram feitos trabalhos de posse de bola e um coletivo em campo reduzido. Classificado para as quartas de final do Paulista, o São Paulo briga para se manter na liderança do grupo C da competição, visando ter o mando de campo na próxima etapa do Paulistão, que é disputada em jogo único. O jogo com a Ponte Preta acontece na quarta-feira (19/2), às 19h35 (de Brasília), no estádio do Morumbis.