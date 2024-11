O clássico entre São Paulo x Palmeiras pela final da Copa do Brasil sub-20 2024 está com local, data e horário definido. As duas equipes garantiram vaga na decisão, depois de eliminarem Bahia e Ceará, respectivamente, nas semifinais. O alviverde já havia assegurado a classificação na terça-feira (26) e, nesta quarta-feira, o Tricolor também passou de fase.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo vence o Bahia, avança e fará final da Copa do Brasil sub-20 contra o Palmeiras

A decisão acontece em partida única, assim como as duas últimas temporadas, que foram as primeiras a adotar esse formato de disputa. O local da final será o MorumBis, casa do São Paulo, e bola rola às 20h da próxima segunda-feira (2).

São Paulo x Palmeiras disputam a final da Copa do Brasil sub-20 (Fotos: Rubens Chiri/São Paulo FC / Fabio Menotti/Palmeiras)

O Palmeiras aplicou 5 a 1 no Ceará na partida de volta das semifinais, depois de ter vencido por 2 a 0 na ida. O São Paulo abriu 2 a 0 de vantagem e, jogando fora, levou um susto ao sofrer 2 a 0 até o começo do segundo tempo. Mas o Bahia marcou um gol contra e o Tricolor paulista empatou a partida nos acréscimos: 4 a 2 no agregado e vaga carimbada para a final.

continua após a publicidade

Esse será o segundo clássico estadual a decidir uma Copa do Brasil sub-20. Em 2018, o São Paulo foi o campeão após derrotar o Corinthians na final. Os outros dois títulos do Tricolor foram conquistados em cima do Athletico-PR, em 2015, e do próprio Bahia, em 2016.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

continua após a publicidade

O Palmeiras tem dois troféus e tenta conquistar o terceiro para igualar o total de títulos do rival, que é o maior campeão da competição na categoria. O Verdão venceu o Cruzeiro nos pênaltis em 2019 e, em 2022, bateu o Flamengo, também nos pênaltis, após o empate de 0 a 0 no tempo normal.

Os times levarão a campo os principais artilheiros desta edição da Copa do Brasil. Ryan Francisco, destaque do lado tricolor, tem seis gols e seis jogos até aqui, enquanto Lucas Ferreira, também do São Paulo, está empatado com cinco gols com Luighi, do Palmeiras, e João Victor, do Ceará.