O São Paulo anunciou que o Flamengo será seu adversário no segundo jogo da FC Series, torneio de pré-temporada disputado pelo Tricolor nos Estados Unidos na segunda semana de janeiro. O duelo com o rubro-negro carioca será no dia 19 de janeiro, quatro dias depois da estreia contra o Cruzeiro.

O jogo será realizado no Chase Stadium, casa do Inter Miami, clube de Lionel Messi, localizado em Fort Lauderdale, Flórida. A partida está marcada para começar às 17h (de Brasília). Contra a Raposa, o jogo acontecerá no Inter&Co Stadium, em Orlando.

A participação do clube na FC Series já havia sido definida há alguns meses, mas recentemente a ida do elenco são-paulino para os EUA foi questionada por conta das mudanças no calendário do futebol brasileiro. Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgar o calendário nacional, o Campeonato Paulista foi antecipado e começará no dia 15 de janeiro, mesma data da estreia na pré-temporada.

Isso significa que, por enquanto, o São Paulo terá que administrar rodadas do estadual em paralelo com a FC Series. O presidente Julio Casares explicou que tenta negociar para que as rodadas do Paulistão que coincidam com os jogos nos EUA sejam postergados. Mas, para isso, o Tricolor teria que se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores.

Isso porque, caso o time "pule" a disputa da pré-Libertadores, duas datas ficariam livres no calendário - usadas justamente para jogar a pré. E a intenção do São Paulo é usar essas datas vagas e jogar os dois jogos do Paulistão atrasados. Assim, o time teria força máxima tanto na FC Series, quanto no Campeonato Paulista.

Porém, a classificação direta ainda está incerta. Pelo Brasileirão, a situação do São Paulo não é favorável ao time. Na 6ª posição, a equipe não deve alcançar o G4. Por isso, uma vitória do Botafogo na final da Libertadores 2024, que será disputada neste sábado (30) contra o Atlético-MG, seria positiva para o Tricolor. O título do time carioca abriria uma vaga a mais para a fase de grupos e cairia justamente na 6ª colocação.