Entenda condição física de Estêvão após derrota do Palmeiras para o Botafogo

Principal destaque do Palmeiras no Brasileirão, Estêvão foi substituído no segundo tempo da derrota por 3 a 1 para o Botafogo, na última terça-feira (26), no Allianz Parque. Apesar da mudança durante o confronto decisivo, o jogador não preocupa a comissão técnica e estará disponível para a reta final da temporada.

Embora tenha relatado dores no joelho à beira do gramado após ser substituído por Gabriel Menino, Estêvão não teve lesão constatada pelo departamento médico do clube. A alteração partiu do técnico Abel Ferreira, que optou pela mudança devido ao desgaste físico do atacante.

Com o resultado, o Palmeiras viu o Botafogo abrir três pontos de vantagem na tabela de classificação e reassumir a liderança do Brasileirão, com apenas duas rodadas para o fim.

Substituição de Estevão divide opiniões no Allianz

A saída de Estêvão, aos 35 minutos da segunda etapa, dividiu o Allianz Parque. Membros da Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, protestaram contra a substituição e xingaram Abel Ferreira de "burro" durante alguns minutos.

Por outro lado, parte dos torcedores alviverdes reagiu à organizada, vaiando a atitude de seus membros. O clima tenso nas arquibancadas gerou, inclusive, alguns confrontos dentro do estádio.

Estêvão durante partida do Palmeiras

Próximo compromisso

O Palmeiras volta a campo no dia 4 de dezembro, quando enfrenta o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para manter o sonho do tricampeonato vivo e não depender de outros resultados, a equipe paulista precisará vencer a Raposa, que, por sua vez, luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores após perder a final da Sul-Americana para o Racing.