Após sair perdendo por 2 x 0, o São Paulo arrancou um empate com o Bahia na tarde desta quarta-feira (27) e avançou às finais da Copa do brasil sub-20. O intervalo virou com um revés de dois gols de diferença, mas o Tricolor buscou uma reação e saiu de Salvador com um 2 x 2. O placar levou a equipe à decisão da copa o adversário será o Palmeiras, que passou com facilidade pelo Ceará na outra semifinal.

A decisão será já no dia 1º de novembro, domingo, ainda com local a ser definido. Desde a edição passada, a final da Copa do Brasil sub-20 é disputada em um jogo único. O Cruzeiro foi o campeão em cima do Grêmio.

Essa será a quarta final do Tricolor, que é o maior campeão da competição com três títulos. Venceu as três finais que disputou, em 2015, 2016 e 2018. O segundo maior campeão é Justamente o Palmeiras, que venceu em 2019 e 2022 e quer empatar com o rival como maior vencedor do torneio.

Bahia e São Paulo fizeram a semifinal da Copa do Brasil sub-20 em Feira de Santana, interior da Bahia. (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Na partida desta quarta, o São Paulo viu o Bahia abrir dois gols de vantagem com o atacante Juninho, no começo do primeiro tempo, e ampliar no começo da segunda etapa com Ruan Pablo, um dos destaques da base do Esquadrão. A reação começou com um gol contra marcado por Daniel Lima e, nos acréscimos, Lucca fechou o placar com o empate e selou a classificação do tricolor paulista.

Nas três finais que disputou, o primeiro título foi conquistado justamente em cima do Bahia. O bicampeonato veio em uma final com clássico contra o Corinthians, com direito a uma goleada por 4 x 0 no jogo de volta. O tri de 2019 saiu em cima do Cruzeiro, nos pênaltis.

Nesta edição, o São Paulo tem cinco vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Foram 20 gols marcados pelo Tricolor e outros cinco gols sofridos. O artilheiro da competição é um dos principais nomes da base de Cotia, Ryan Francisco. O atacante balançou as redes seis vezes em seis jogos. Na segunda posição, Lucas Ferreira, também do Tricolor, está empatado com cinco gols com Luighi, do Palmeiras, e João Victor, do Ceará.

O título pode encerrar uma temporada de altos e baixos na categoria do clube, que começou o ano em crise e o então técnico Menta saiu do sub-20 para o sub-17 enquanto Allan Barcellos, que era do grupo sub-20, subiu para comandar a equipe. O Tricolor também chegou na final do Paulistão sub-20, mas foi ficou com o vice após perder para o Novorizontino.