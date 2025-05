Jornalista se revolta com nível de clássico entre Palmeiras e São Paulo

Palmeiras e São Paulo se enfrentaram no último domingo (11), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Brasileirão. Na ocasião, a equipe alviverde superou o rival por 1 a 0, com um gol de Vitor Roque nos últimos minutos da partida. Após o confronto, o jornalista Flávio Prado detonou o nível do clássico paulista.

Durante uma participação no programa "Canelada", da rádio "Jovem Pan", o comunicador não poupou nas críticas para o desempenho das equipes de Abel Ferreira e Luis Zubeldía. Para ele, ambos os times tiveram uma atuação de baixo nível técnico, que teria comprometido a partida.

- O clássico entre Palmeiras e São Paulo, você pode ter certeza que será ruim. É pela estatística. Os ultimos 10, 11 jogos foram todos ruins. De um nível muito baixo. Acho que existe um comodismo dos jogadores. Ele protagonizam um espetáculo medíocre. O jogo hoje foi de um nível baixíssimo - iniciou o comentarista, antes de completar.

- É claro que no clássico entre Barcelona e Real Madrid o nível dos jogadores é outro. Lógico que esperamos mais. Mas o problema é a dinâmica do jogo. Um jogador ruim, ele pode ser dinâmico. Esses jogadores deveriam dar mais do que dão. Mas ficam se jogando, travando o jogo e o árbitro também não ajuda - concluiu.

Onde estão Palmeiras e São Paulo na classificação do Brasileirão

Como triunfo no clássico, a equipe do técnico Abel Ferreira somou 19 pontos e continuou na liderança do Campeonato Brasileiro. O time alviverde se encontra a dois pontos de vantagem do Flamengo, atual vice-líder, com 17 pontos somados.

Por outro lado, o São Paulo caiu na tabela de classificação. A derrota para o Palmeiras fez a equipe do técnico Luis Zulbedía terminar a oitava rodada do campeonato nacional na 16ª colocação, perto da zona de rebaixamento. Até o momento, foram apenas nove pontos somados.