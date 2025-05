São Paulo avança por acerto definitivo com zagueiro

O São Paulo está caminhando para um acordo em definitivo pelo zagueiro Ruan. O Lance! apurou que a fase de negociação está avançada e o Tricolor está perto de comprar o jogador.

Ruan está emprestado pelo Sassuolo, time da Itália. No contrato de Ruan, existe uma cláusula de compra em caso de cumprimento de metas. Isso acontece também no caso de Marcos Antônio, mas diferente do volante, Ruan ainda está um pouco mais distante das metas.

É do interesse da comissão e da diretoria manter Ruan na equipe. Recentemente, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, confirmou a informação.

- Estamos caminhando muito bem para a permanência dos dois atletas aqui. Nesse momento não tem nada fechado ainda, mas o Marcos Antônio está mais avançado, com as conversas andando num ritmo mais rápido. Para o Ruan, também estão andando. Temos muita convicção de que eles são importantes e temos muito otimismo de que possam continuar com a gente - disse Belmonte em entrevista ao "UOL".

A pendência está na forma de pagamento. O São Paulo busca um modelo que se encaixe no orçamento do clube ou até mesmo a possibilidade de estender o empréstimo do jogador

Ruan se tornou peça importante para a defesa do São Paulo

Ruan Tressoldi tem chamado atenção nos últimos jogos do São Paulo. Em fase decisiva da temporada, o zagueiro vem ganhando destaque como peça importante na defesa do time.

Contratado na última temporada, o zagueiro tem acumulado atuações consistentes e confiáveis, especialmente na Libertadores, competição no qual seus dados reforçam o valor que passou a ter dentro do elenco.

O defensor participou das quatro partidas disputadas pelo Tricolor na competição até o momento. O time é líder do grupo D e tem sua classificação quase encaminhada. Os números de Ruan chamam atenção.

Nas duas ocasiões em que começou como titular, o time venceu sem ser vazado, o que reforça a percepção de maior segurança defensiva com sua presença desde o início. No total, com Ruan em campo, o São Paulo sofreu apenas dois gols na Libertadores.