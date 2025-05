Jornalista defende trabalho de Zubeldía: ‘São Paulo não joga mal’

O São Paulo perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, no último domingo (11), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe do técnico Zubeldía caiu para a 16ª colocação do campeonato nacional. Mesmo com o cenário, o jornalista Arnaldo Ribeiro se mostrou confiante com o futuro do clube paulista.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante uma live no canal "Tironi e Arnaldo", o comunicador destacou que o tricolor paulista não tem jogado mal. Arnaldo chamou atenção pelo fato do time ter ficado os último 45 dias sem Lucas e Oscar, que se encontravam lesionados.

Para ele, os dois atletas são os principais nomes do elenco do São Paulo. O jornalista ainda destacou que a equipe do técnico argentino tem capacidade de ainda melhorar o desempenho em campo e conquistar mais resultados.

continua após a publicidade

- Não acho que o São Paulo joga mal com esse elenco que tem não. O time tem padrão. Conseguiu jogar sem os dois principais jogadores do time (Lucas e Oscar) por 45 dias. Não perdeu durante o período, e foi perder hoje (para o Palmeiras), na última bola - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Contra o Sport e Fortaleza o time jogou mal. Já contra o Cruzeiro foi mais ou menos. A tendência agora, com um pouco de calma é o São Paulo ter mais qualidade, principalmente dentro de casa, com o retorno de Lucas e Oscar - concluiu.

continua após a publicidade

São Paulo no Brasileirão

Os bastidores do tricolor paulista ficou movimentado após a derrota no clássico Choque-Rei. O revés contra o Palmeiras, no último domingo (11), na Arena Barueri, aconteceu no detalhe. O atacante Vitor Roque foi o responsável por marcar o gol da vitória alviverde aos 50 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, a equipe do técnico Zubeldía terminou a oitava rodada do Brasileirão na 16ª colocação. A posição é delicada. Atualmente, São Paulo é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, dois pontos a frente do Vasco, que soma 7. O cenário fez parte da torcida tricolor cobrar melhores resultados.