São Paulo volta a jogar em Brasília; veja histórico no Mané Garrincha

Desde o começo de 2024, o São Paulo já disputou três partidas na Arena BRB Mané Garrincha, estádio que o clube tem uma parceria para receber partidas sempre que o MorumBis estiver impossibilitado para ser usado. Nesta semana, o Tricolor volta a atuar na arena por conta dos shows da cantora Shakira e enfrentará Inter de Limeira e Velo Clube na capital federal.

Das três partidas que fez, dois foram pelo Campeonato Brasileiro, sendo um como mandante e outro como visitante. O outro jogo foi pelo Paulistão 2024 contra o mesmo Inter de Limeira, mas em um cenário onde o time do interior vendeu seu mando de campo para jogar fora de São Paulo.

Luciano marcou um dos gols do São Paulo contra o Inter de Limeira em Brasília em 2024. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

As partidas nesta segunda-feira e, posteriormente, na quinta-feira, completam uma maratona de quatro jogos em nove dias do Tricolor. O São Paulo enfrentou o Mirassol na quarta-feira passada, depois o RB Bragantino no Sábado e agora duela com o Inter em um jogo atrasado da estreia do Campeonato Paulista. O confronto deveria ter acontecido no dia 15 de janeiro, mas a equipe de Luis Zubeldía estava disputando sua pré-temporada nos EUA e pediu o adiamento da 1ª rodada.

O Lance! relembra o histórico do São Paulo atuando na Arena BRB Mané Garrincha. Confira.

Ilusão de James Rodríguez

Há pouco mais de um ano, em 28 de fevereiro de 2024, o torcedor São Paulino viveu um momento que, hoje, pode ser classificado como uma grande ilusão. Inter de Limeira recebeu o Tricolor em Brasília para uma partida da 5ª rodada do Campeonato Paulista do ano passado e o meia colombiano James Rodríguez estreou com gol naquela ocasião.

O time de limeira negociou a venda do mando de campo por cerca de R$ 1 milhão, segundo valores divulgados na época, e a arena foi tomada de são-paulinos que estavam ansiosos para assistir à estreia do meio-campista. James foi relacionado pela primeira vez e carregava o histórico positivo de já ter feito um gol naquele estádio. Na Copa do Mundo, fez um gol na vitória por 2 x 1 da Colômbia sobre a Costa do Marfim na fase de grupos do Mundial.

O São Paulo venceu por 3 x 0 com bola na rede do colombiano nos acréscimos do segundo tempo. Entretanto, aquele foi o único gol do meia com a camisa do clube em apenas 15 jogos disputados. Uma passagem para esquecer.

Clássico Majestoso e acordo no Brasileirão

Mais tarde, o São Paulo firmou um acordo com a concessionária que administra a Arena BRB Mané Garrincha para mandar jogos no Brasileirão enquanto o MorumBis estivesse ocupado. O compromisso foi assinado em agosto de 2024. Antes disso, o time voltou lá para atuar de novo como visitante, por mais que tivesse maioria da torcida. Contra o Juventude, pela 18ª rodada do Brasileirão, o Tricolor ficou num empate sem gols no estádio.

O grande jogo do São Paulo em Brasília aconteceu em 29 de setembro de 2024, na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor havia deixado o MorumBis por conta dos shows de Bruno Mars, que aconteceram no estádio. Em Brasília, a equipe de Zubeldía fez 3 x 1 e venceu bem o Clássico Majestoso.

Os gols naquele dia foram marcados por Lucas, de pênalti, nos acréscimos do primeiro tempo, Arboleda, na segunda etapa, e André Silva nos acréscimos. Naquele mesmo período, o São Paulo também enfrentou o Vasco, mas levou a partida para o estádio Brinco de Ouro, em Campinas, casa do Guarani.