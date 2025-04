São Paulo vive expectativa por reforço antes de jogo chave na Libertadores

O São Paulo vive a expectativa de contar com Lucas Moura nas próximas semanas e ter o jogador como reforço na próxima rodada da Copa Libertadores. O meia não entra em campo desde a semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, quando sofreu um trauma no joelho.

Desde então, segue em tratamento no CT da Barra Funda. Ainda sem treinar no gramado, Lucas deu entrevista à ESPN antes da partida contra o Alianza Lima e projetou seu retorno. O camisa 7 afirmou que espera estar de volta em até duas semanas.

— Não vejo a hora de voltar. Difícil demais ficar longe. Espero que eu volte em uns dez dias, por aí, duas semanas no máximo… Quero voltar a jogar o mais rápido possível. A fisioterapia não é meu lugar. Meu lugar é dentro do campo — disse Lucas.

A fala acende uma esperança no clube. O São Paulo volta a campo pela Libertadores no dia 23 de abril, fora de casa, contra o Libertad, no Paraguai. O duelo pode ser visto como chave e decisivo pensando em deixar a situação do Tricolor no continental ainda mais tranquila.

Em caso de vitória, o São Paulo assume a liderança do grupo e ganha fôlego para administrar com mais tranquilidade a reta final da fase de grupos. Atualmente, o Tricolor é o segundo colocado, com quatro pontos, atrás justamente do Libertad, que soma seis.

O Alianza Lima, que somou seu único ponto justamente diante do Tricolor, aparece em terceiro lugar, com apenas um ponto. O Talleres, que fecha a tabela, ainda não pontuou nas duas primeiras rodadas.

A recuperação de Lucas se torna um dos focos imediatos do clube, que busca ter o elenco mais completo possível para o confronto e tem passado por uma forte pressão por conta dos resultados recentes. O time vem de um empate por 2 a 2 com o Alianza Lima, no Morumbis.

São Paulo tem jogo-chave na Libertadores na próxima semana (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Veja a situação do Departamento Médico do São Paulo

Pablo Maia – Cirurgia no tornozelo direito

Lucas Moura – Trauma no joelho direito

Oscar – Lesão na região posterior da coxa esquerda

Luiz Gustavo – Tromboembolismo pulmonar

Arboleda - Sobrecarga muscular