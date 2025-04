Arboleda passa por exames e São Paulo atualiza a situação do zagueiro

Arboleda passou por exames na reapresentação do São Paulo nesta sexta-feira (11). O zagueiro se tornou preocupação após deixar a partida contra o Alianza Lima com dores na coxa.

O Lance! apurou que não existiu diagnóstico de lesão, mas sim uma sobrecarga muscular. Sua evolução dependerá das avaliações constantes para saber quando o equatoriano volta a treinar, tudo pensando em não aumentar esta sobrecarga, e aí sim, isso se tornar um problema maior.

Arboleda é visto como dúvida para o jogo de domingo (13) contra o Cruzeiro. Tudo dependerá da evolução e do acompanhamento no próximo treino, que acontece às vésperas. Ou seja, existe uma chance do zagueiro ser poupado.

Arboleda em São Paulo x Alianza Lima, no Morumbis (foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo voltou a treinar após empate na Libertadores

As atividades desta sexta-feira (11) foram realizadas com o elenco reduzido. Os jogadores com mais de 45 minutos de jogo na última partida fizeram atividades na parte interna do CT da Barra Funda.

O restante passou por uma atividade em campo reduzido com orientações de Zubeldía e da sua comissão técnica. Antes do jogo contra o Cruzeiro, o elenco do Tricolor tem mais um dia de treinamento, no sábado. O time busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro.