São Paulo vive expectativa para reforços no ataque

O São Paulo vive expectativas pelos retornos de duas peças para reforçar o ataque do time: Paulinho e Ryan Francisco.

Paulinho se lesionou na final da Copinha, em janeiro. Visto como um dos grandes potenciais revelados em Cotia das safras mais recentes, chegou a estrear no profissional com Hernán Crespo na temporada passada.

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Paulinho foi artilheiro do Tricolor na Copinha. (Foto: Miguel Pessoa/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

Na reapresentação do elenco nesta semana, realizou um teste de Vo2 máximo, utilizado para medir a capacidade respiratória dos atletas diante do máximo esforço com o objetivo de individualizar cargas e estímulos. A tendência é que comece a ser integrado aos treinamentos em breve.

Quanto a Ryan Francisco, o jogador passou por uma cirurgia em julho do ano passado, após romper o ligamento cruzado do joelho. Em fase final da sua transição física, pela primeira vez, participou de um trabalho de força na academia seguido de uma atividade de posse de bola no gramado.

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Foi o primeiro treino do camisa 49 sem restrição de contato físico. A tendência é que siga mesclando atividades mais individualizadas com dinâmicas com o grupo. Vale destacar que o prazo adotado de recuperação de uma cirurgia assim é de oito meses, no mínimo. Ou seja, Ryan está cada vez mais próximo de retornar aos jogos.

Ryan Francisco está avançando cada vez mais (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

A dupla pode facilitar a dinâmica e o calendário. A partir de abril, o Tricolor estará vivo em três competições ao mesmo tempo (Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil). Ter mais opções pode facilitar Roger Machado no que diz respeito a rodagem de elenco.

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Confira a programação de treinos da semana do São Paulo:

26/3 (quinta-feira) - 10h

27/3 (sexta-feira) - 10h

28/3 (sábado) - 10h e 15h

29/3 (domingo) - 10h

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