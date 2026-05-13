Torcida do São Paulo aponta culpado por queda na Copa do Brasil: 'Parabéns'

O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (13), depois de perder para o Juventude por 3 a 1 no Alfredo Jaconi. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor Paulista apontaram o principal responsável pela eliminação.

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No primeiro tempo do duelo, Luciano sentiu um problema e saiu para a entrada de Ferreirinha. Com apenas 30 segundos em campo, o jogador foi expulso por agressão. Torcedores apontaram o jovem como culpado pela eliminação do São Paulo na Copa do Brasil.

➡️Torcida do São Paulo manda recado a Roger Machado após eliminação

Nas redes sociais, o atacante foi um dos principais alvos dos torcedores do Tricolor Paulista depois da vitória do Juventude. Veja os comentários abaixo:

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Juventude comemora gol contra o São Paulo na Copa do Brasil (Foto: Luiz Erbes/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre o atacante

Como foi a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil

Em casa, o Juventude controlou as ações no primeiro tempo e foi superior durante boa parte da etapa inicial. A equipe de Caxias do Sul pressionou, levou perigo ao São Paulo e exigiu boas intervenções de Rafael. Em uma das chegadas, na finalização de Gabriel Pinheiro, a bola passou rente à trave. O clima esquentou nos minutos finais da etapa inicial. Luciano deixou o gramado com dores, e Ferreirinha entrou em seu lugar. No entanto, o atacante permaneceu apenas 30 segundos em campo antes de ser expulso após acertar uma cotovelada em Rodrigo Sam, lance interpretado pela arbitragem como agressão. Complicação para o São Paulo na Copa do Brasil.

Com um jogador a menos, o São Paulo voltou para o segundo tempo recuado e tentando se defender. Roger Machado lançou Osório logo no reinício para fechar mais a equipe, mas o Juventude seguiu encontrando espaços contra o São Paulo na Copa do Brasil. Aos 19 minutos, Gabriel Pinheiro empatou a partida. Aos 26, Marcos Paulo venceu Enzo Díaz e marcou o segundo, colocando os gaúchos em vantagem no agregado. No desespero, Roger Machado promoveu novas mudanças no São Paulo e colocou Gonzalo Tapia, que precisou de poucos segundos para balançar as redes e igualar novamente o confronto. Já nos acréscimos, Mandaca foi decisivo. Acionado na etapa final, o meia apareceu livre na área e, de cabeça, marcou o gol que garantiu a classificação do Juventude contra o São Paulo na Copa do Brasil.

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