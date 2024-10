São Paulo visita Criciúma e reencontra Éder, agora dirigente

Éder, ex-São Paulo, agora dirigente do Criciúma (Foto: Murilo da Rosa)







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 26/10/2024 - 08:15 • São Paulo (SP)

Quando entrar em campo na noite deste sábado, 26, para enfrentar o Criciúma, às 21h, no estádio Heriberto Hülse, o São Paulo vai reencontrar um personagem que marcou seu nome na história recente do Tricolor. Se no primeiro turno, no Morumbis, Éder ainda vestia a camisa do Tigre, hoje ele está em uma função diferente.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

— Vai ser um grande jogo, com certeza. É muito difícil estar fora de campo nessas horas,

mas é uma função nova para mim e tenho conseguido ajudar nossa equipe de outra forma. Sobre o jogo, é claro que o São Paulo sempre é muito forte, mas nosso time está conseguindo uma regularidade importante na competição, especialmente em casa. Apesar do carinho enorme que eu tenho pelo São Paulo, hoje eu só posso pensar numa vitória nossa, pois a briga pela permanência é muito dura — afirmou Éder, que desde agosto deste ano é o coordenador de futebol do Criciúma.

Éder atuou pelo São Paulo em 75 jogos, entre 2021 e 2023, anotando 11 gols e dando quatro assistências.

— Me lembro com muito carinho da conquista do Paulistão e daquele grupo de jogadores. Era o ápice da pandemia, e infelizmente não pudemos ter o Morumbis lotado na época, mas sentimos a importância que aquele título teve para devolver a grandeza de um gigante como o São Paulo, que retomou o caminho dos títulos — recordou o agora dirigente.

O São Paulo precisa vencer a partida fora de casa para seguir na luta por uma vaga no G4. Com 50 pontos, o Tricolor é o 5º colocado do Brasileirão.

— O São Paulo foi um capítulo especial na minha carreira e é sem dúvidas um clube pelo

qual guardo muito carinho. Mas além de funcionário, sou um torcedor do Criciúma, e temos nossos objetivos. Estamos fazendo uma grande temporada com um orçamento limitado e espero que sábado a gente tenha mais uma comprovação do trabalho excepcional que está sendo feito no clube — resumiu Éder.