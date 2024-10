Quarteto ofensivo do São Paulo tem marca expressiva de gols na temporada

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 25/10/2024 - 14:41 • São Paulo (SP)

O quarteto principal de atacantes do São Paulo formado por Calleri, Luciano, Lucas e Ferreira - este voltando agora após se recuperar de lesão, vem conquistando uma marca interessante de gols nesta temporada. Juntos, os quatro jogadores balançaram as redes 50 vezes.

Na última partida do Tricolor, válida pela 30ª rodada do Brasileirão, contra o Vasco, Lucas (duas vezes) e Luciano foram os responsáveis por balançar as redes no Morumbis. A dupla, aliás, tem 28 gols nesta temporada, sendo 16 marcados pelo artilheiro do time em 2024, Luciano, e 12 anotados pelo camisa 7 do time de Luis Zubeldía.

Além dos dois, Calleri e Ferreirinha também têm colaborado para o bom desempenho do ataque tricolor. O argino é o vice-artilheiro e tem 14 bolas na rede, enquanto o companheiro tem oito, mas ficou dois meses fora de campo para tratar uma lesão no tendão do quadrícipes da perna esquerda.

Ferreirinha, aliás, busca recuperar sua vaga no ataque titular do Tricolor. Antes da lesão, o atacante foi titular em 12 dos últimos 15 jogos que o time disputou. No entanto, agora, o jogador vê Erick e Wellington Rato na disputa pela posição.

Com 50 pontos e na quinta posição na tabela de classificação do Brasileirão, o São Paulo briga por uma vaga direta na próxima edição da Libertadores. O time que está a apenas um ponto do G4, no próximo sábado (26), recebe o Criciúma, às 21h, no Heriberto Hülse.

