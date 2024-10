Jogo do São Paulo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

O São Paulo visita o Criciúma pelo Brasileirão, neste sábado (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o São Paulo encara o Criciúma pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Tricolor Paulista venceu o rival desta rodada pelo placar de 2 a 1. A partida terá início a partir das 21h, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do serviço de pay-per-view do Premiere; confira as informações do jogo do São Paulo hoje.

➡️ Clique para assistir no Premiere

➡️ Clique para assistir no SporTV

O São Paulo encara o Criciúma em jogo hoje, pela 31ª rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo chega para o jogo de hoje após vencer o seu último confronto pelo Campeonato Brasileiro, contra o Vasco da Gama, pelo placar de 3 a 0. Com a vitória, o Tricolor Paulista consolidou a sua posição na competição, ao se estabelecer na quinta colocação, ficando perto do Flamengo, que está à sua frente. Nos últimos cinco jogos que teve, o São Paulo venceu em três oportunidades e perdeu em outras duas.

Já o Criciúma chega para esta partida após empatar o seu último confronto com o Botafogo, jogando longe de seus domínios, pelo placar de 1 a 1. O empate deixou a equipe catarinense na 12ª posição do Brasileirão, com 36 pontos. Nas últimas cinco rodadas do campeonato nacional, o Criciúma tem duas derrotas, dois empates e uma vitória.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Palmeiras e Fortaleza (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Criciúma x São Paulo

Brasileirão Série A - 31ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 26 de outubro, 21h

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Criciúma e São Paulo

Criciúma

Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias, Marcelo Hermes, Trauco; Ronald, Higor Meritão, Fellipe Mateus, Bolasie, Arthur Caíke (Felipe Vizeu) - Técnico: Claudio Tencati.

Desfalques: Marcelo Hermes, Ronald, Meritão, Walisson Maia e Alisson (Recuperação de surto de gripe no elenco); Allano (Suspenso).

São Paulo

Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Bobadilla (Marcos Antônio); Ferreira, Luciano, Lucas Moura; Calleri - Técnico: Luís Zubeldía.

Desfalques: Wellington (Suspenso); Pablo Maia e Michel Araújo (Lesionados); Alisson e Patryck Lanza (Em fase de recondicionamento físico).