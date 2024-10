Morre Zé Carlos, ex-São Paulo e que disputou a Copa do Mundo de 1998

Zé Carlos vestiu a camisa da Seleção na Copa de 1998 (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 11:21 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-lateral Zé Carlos, com passagem marcante pelo São Paulo e que disputou a Copa do Mundo de 1998, morreu nesta sexta-feira (25), aos 56 anos. O ex-jogador tinha 56 anos e faleceu na casa de uma sobrinha, em Osasco, São Paulo. Ele deixa uma filha de 8 anos e um filho de 16.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Natural de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, Zé Carlos passava os últimos dias na casa de uma sobrinha, na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. A família do ex-jogador considerou estranho que ele demorou para acordar na manhã desta sexta-feira e acionou o Corpo de Bombeiros, com suspeita de parada cardiorrespiratória. Apesar do atendimento no Pronto Socorro do bairro Santo Antônio, a morte do ex-lateral foi constatada.

Zé Carlos teve carreira meteórica

Ao contrário do comum na vida de um jogador de futebol, Zé Carlos teve uma ascensão "atrasada". Antes de aparecer para o cenário nacional, o lateral acumulou passagens por São José, Nacional, São Caetano e Marília, até se destacar na Matonense, em 1997, quando participou da campanha que levou o time do interior paulista ao acesso à Série A1 do Paulistão.

*Matéria em atualização

Foto: Sergio Moraes