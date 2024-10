São Paulo x Bauru: veja horário e onde assistir ao jogo do NBB

O Bauru sairá do interior do estado e vai até a capital enfrentar o São Paulo, em partida válida pela 5ª rodada do NBB. O confronto está marcado para sábado (26), às 17h, no horário de Brasília. A transmissão ficará por conta do TV Cultura, NBB Basquet Pass e Youtube do NBB.

Como chegam São Paulo e Bauru?

O Tricolor Paulista vem de uma sequência impressionante de três vitórias consecutivas. A equipe venceu o Pato Basquete por 88 a 81, o Corinthians por 82 a 80, além do Franca, atual campeão da competição, por 82 a 66. Embalado, o São Paulo buscará a quarta vitória consecutiva para se manter entre as primeiras posições do NBB — atualmente é o 6º colocado.

Já o Bauru, vem com uma campanha abaixo na atual temporada. No entanto, vale destacar que a equipe disputou apenas dois confrontos no NBB. O time do experiente Alex Garcia venceu o Brasília na estreia por 93 a 91 e perdeu para o Minas, por 82 a 81, com direito a prorrogação. Diante do São Paulo, eles buscam se firmar para subir algumas posições na tabela de classificação.

(Foto: Andrews Clayton/Bauru)

Ficha técnica

SÃO PAULO X BAURU 🏀

QUINTA RODADA — NBB

🗓️ Data: 26 de outubro de 2024, sábado

⏰ Horário: 17h (Horário de Brasília)

🌎 Local: Morumbi, em São Paulo

📺 Onde assistir: TV Cultura, NBB Basquet Pass e Youtube do NBB